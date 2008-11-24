‘İmam-öğretmen normal bir iş’

Okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğretmen açığı nedeniyle camilerdeki imamların görevlendirilmesiyle ilgili konuşan İzmir Milli Eğitim Müdürü Seyfettin Yılmaz, “Camilerimizdeki görevlilerimizin hoş görülmeyecek bir yanı yok. Yabancı ülkeden gelmediler. Bu işin uzmanları” dedi.



İzmir’in Güzelbahçe ilçesindeki öğretmen açığı nedeniyle din kültürü ve ahlak bilgisi dersine camilerdeki imamların geçici görevlendirilmesi Türkiye’nin gündemine gelmiş ve tepkilere neden olmuştu. Bu konuyla ilgili soruları yanıtlayan Yılmaz şunları söyledi:

“500 civarında bu alanda açık var. Ya emekli öğretmenlerle ya da İlahiyat Fakültesi mezunu devlet memuru unvanı alan kişilerle bu açığı karşılayacağız. Bakanlık kararına göre yükseköğrenimde ilgili alandan mezun, devlet memuru olanlara haftada sekiz saate kadar ders veriliyor. Öğretmen nasıl öğretmense camilerdeki imamlar da din görevlileri. Camilerimizdeki görevlilerin hoş görülmeyecek bir yanı yok. Yabancı bir ülkeden gelmediler. Bu işin uzmanı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bağlı fakültelerde eğitim alıp, diplomalarını almışlar. Gayet normal bir iş. Pedogajik açıdan bir sakıncası yok. Din görevlilerinin öğrenciye yanlış bir davranışı varsa biz onların sözleşmesini feshederiz. Tüm işlemlerimiz, yasalar, çerçevesinde yürüyor.”



