'İmam nikahı var, korumayız'

T24 - Savcı kocam dövdü diye gelen kadına 'İmam nikahlısın' diyerek koruma vermedi...









Bir süre önce, geçimini sağlamak için garsonluk yapmaya başlayan 30 yaşındaki Aysel A.,”imam nikâhlı” olarak yaşadığı Emin K. tarafından, maaşını vermediği gerekçesiyle dövülerek hastanelik oldu. Yediği yumruklardan yüzü şişip moraran Aysel A. 4 yaşındaki kızı Gözde’yi alarak, Keçiören’de evinin bulunduğu semt karakoluna başvurdu. Aysel A. buradan adliyeye gönderildi.



Habertürk gazetesinin haberine göre, Ankara Adliyesi’nde savcılığa suç duyurusunda bulunan genç kadın, Adli Tıp’a sevk edilerek rapor aldı. Raporla birlikte yeniden savcılığa dönen Aysel A., suç dilekçeside, gördüğü şiddeti anlattı ve birlikte yaşadığı kişi tarafından, şikâyetçi olduğu gerekçesiyle, bu kez de “Seni öldürmeden polise teslim olmayacağım” diye tehdit edildiğini belirtti.



Bir elinde valizi, diğerinde kızı Ezgi ile savcılık önünde bekleyen Aysel A.’ya savcılık, “imam nikâhlı” olması nedeniyle 4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” kapsamında mahkemece tedbir kararı verilemeyeceğini bildirdi. Savcılıktan umduğu desteği bulamayan ve gördüğü şiddetin ardından ölümle tehdit edilen Aysel A. şimdi sığınacak yer arıyor.

Bıçaklı saldırı



Aysel A.’nın, on yıl kadar önce baba evinden kaçarak Ulus’ta büfe işleten Emin K. ile birlikte yaşamaya başladığı, bir süre sonra da sistemli şiddet gördüğü, imam nikâhlı yaşadığı Emin K. tarafından bıçaklanarak yoğun bakımda yattığı ortaya çıktı. Emin K.’nın bıçaklama olayı yüzünden cezaevine girdiği, ancak mahkemede genç kadının şikâyetini geri çekmesi üzerine serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu olaydan sonra 2007 yılında Emin K.’dan kızı Ezgi’yi dünyaya getiren Aysel A.’ya Ankara Barosu, şiddet gören kadınlar için başlattığı “Gelincik Projesi” kapsamında hukuki destek yardımı için bir avukat görevlendirdi.

Savcılık: Kanunun dışına çıkamıyoruz



HABERTÜRK’e konuşan savcılık yetkilileri “Mevcut kanuna göre bu yönde kararlar veriyoruz. Bunun dışına çıkmamız mümkün değil. Şu andaki kanuna göre, evli olmayanlarla ilgili koruma ve tedbir kararlarını verecek olan tek yetikili makam kaymakamlıklardır” diyerek, kadına yönelik şiddetle ilgili tartışılan tasarının yasalaşıp yürürlüğe girmesi halinde bu tür durumlarda gerekenleri yapabileceklerini söylediler.