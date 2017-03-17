İmam, minareden düştü

Kastamonu'nun Daday İlçesinde minareden düşen imam, ağır yaralandı.

Kastamonu'da ses sistemini tamir etmek için çıktığı minarenin şerefesinin çürük olması ve bir anda çökmesi sonucu caminin çatısına çarparak yere düştü.

Daday ilçesine bağlı Akpınar köyü İmam Hatibi 36 yaşındaki Cahit Küçükbulut, caminin minaresindeki ses siteminde oluşan arızayı gidermek için caminin minaresine çıktı. Küçükbulut, minarenin şerefesinin çürük olması ve bir anda çökmesi sonucu caminin çatısına çarparak yere düştü.

Ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Küçükbulut, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Küçükbulut, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Küçükbulut’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.