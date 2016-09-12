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Yaşam

İmam kapıları kapattı, bayramlaşmadan bırakmadı

Cemaat, imamın bu uygulamasından memnun olduklarını, bunun artık bir gelenek haline geldiğini belirtti

12 Eylül 2016 22:35

Ordu'nun Akkuş ilçesi Çayıralan köyünde bayram namazını kıldıran imam Yusuf Kırca cemaati bayramlaşmadan cami bahçesinden çıkarmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ordu'nun Akkuş ilçesi Çayıralan köyünde uzun yıllardır imamlık yapan Yusuf Kırca bayram namazındaki vaazında birbirini sevmedikçe gerçek manada iman etmış olunamayacağını belirterek, küslüklerin bayramlarda bitirilmesi gerektiğini söyledi. 

Namazın bitiminde cemaat çıkmadan cami bahçesine çıkan imam Kırca bayramlaşmadan camiden çıkmak isteyenleri bırakmadı. İmam Kırca, yüzlerce kişiyi cami bahçesinde bayramlaştırdıktan sonra dua etti. Kırca, her bayram bu şekilde insanları bayramlaştırarak aradaki küslükleri gidermeye çalıştığını bu bayram da cemaatten önce camiden çıkıp, kapıları kapatarak erken çıkmalarını engellediğini söyledi. Cemaat de imamın bu uygulamasından memnun olduklarını, bunun artık bir gelenek haline geldiğini belirtti.

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