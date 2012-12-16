İmam hatiplilerin oranı yüzde 5.3

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den, imam hatip ortaokul ve lise öğrencilerinin genel yapıdaki oranının yüzde 5.3 olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının bütçesine ilişkin bir konuşma yaptı.

Bakan Dinçer, imam hatip okullarının oranları ile ilgili yapılan eleştiriler üzerine bazı rakamlar açıkladı.

Dinçer'in verdiği rakamlara göre, Türkiye'de toplam ortaokul sayısı 16 bin 910 iken bunların bin 97 imam hatip ortaokulu ve oran yüzde 6.4; lise sayısı 10 bin 408, toplam imam hatip lisesi sayısı 708 ve oranı yüzde 6.8.

İmam hatip ortaokul ve lise öğrencilerinin genel yapıdaki oranının yüzde 5.3 olduğunu söyleyen Bakan Dinçer, CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter'in, bakanlığın bütçesine ilişkin verdiği istatistik bilgileri üzerine de konuştu.

Serter'in doğru bilgilerini kendilerinin zaten açık şekilde yayımladığını ancak rakamların iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade eden Dinçer, ''Evet, Bakanlık bütçesi içinde yatırım bütçesinin payı düşüyor. Ama biraz daha ayrıntılı bakın. 1990'larda okullaşma oranı yüzde 50'nin altındaydı ve 200 bine yakın öğretmen vardı. O zaman Bakanlık bütçesinden yatırım için ayrılan pay fazlaydı.

Bakanlığın bütçesinin önemli bölümü öğretmen ücretlerine gidiyor. Yüzde 80, maaşlara ayrılmış durumda. Ama bu, yatırım için ayrılan kaynağın düşük olduğunu göstermiyor. Yatırım için 3,5 milyar ayrıldı. Miktar olarak düşük değil, Bakanlığın büyüyen bütçesinin içinde küçük kalıyor. On yıl önce derslik ihtiyacı yüzde 50'ydi. Şimdi yüzde 30'un altında. Derslik ihtiyacımız bir gün kalmadığında, 'yatırıma para ayırmıyorsunuz' eleştirisi de anlamsız kalacak. İhtiyaçlar nerede yoğun ise kaynakların da zaman içinde birinden diğerine kaydırılması doğrudur'' dedi.

'Hitler'e bile nasip olmadı'

CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, Bakan Dinçer'in, eğitime ayrılan yatırım payları ile ilgili konuşmasından sonra artık Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''En büyük yatırımı eğitime yaptık'' diyemeyeceğini söyledi.

Daha sonra şahsı adına söz alan CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Başbakan Erdoğan'ın hedefinin, ''beyni yıkanmış, robot nesiller'' yaratmak olduğunu savunarak, ''Hitler'e bile nasip olmadı ama Sayın Başbakan bunda kararlı'' dedi. Özkoç, Erdoğan'ın kendi Bakanlarını ve milletvekillerini dinlemediğini, ''kibir hastalığına'' yakalandığını iddia etti.

Özkoç'un ifadelerine AKP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Özkoç ile bazı AK Parti'li milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmayı, araya giren diğer milletvekilleri önledi.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Özkoç'un talihsiz bir konuşma yaptığını belirterek, ''Genel Başkanımız ile olan hukukumuz, siyasetçinin lideriyle olan hukukudur. Burada 326 tane özgür insan görüyorsunuz. Aynı ideal ve dava etrafından birleşmiş insanlar görüyorsunuz. Bu insanlara bu şekilde hitap edemezsiniz. Biat kültürünü kendinizde arayın'' dedi.