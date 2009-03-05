‘İmam hatipliler için katsayı farkı kalkacak’

‘YÖK ideolojik yaklaşımdan vazgeçmeli’

‘Katsayı konusuna açıklık getirilmedi’



‘Sistemin kaldırılacağı anlaşılıyor’



‘YÖK Başkanı’na sordum’

‘Amaç imam hatip mezunlarının önünü açmak’

Danıştay’ın kararı

‘Yeni sistem Anayasaya aykırı’

Bülent Serim, 2010’da yürürlüğe girecek yeni üniversiteye giriş sistemiyle de imam hatip ve diğer meslek lisesi mezunlarına uygulanan farklı katsayı uygulamasına son verileceğini öne sürdü. Serim, bu nedenle YÖK’ün 29 Ocak 2009’da kararlaştırdığı yeni üniversiteye giriş sistemiyle ilgili karara muhalefet şerhi düştüğünü açıkladı.“YÖK Genel Kurulu’nun 29 Ocak 2009 günlü toplantısında 2010 yılından itibaren uygulamaya konulacak üniversiteye giriş sınav yönteminin değiştirilmesi kararlaştırıldı. Yeni sistem genel kurulda tartışılırken genel lise mezunları ile meslek ve imam hatipler dahil meslek lisesi mezunlarına uygulanacak farklı katsayı konusuna açıklık getirilmedi.Yeni sistemde bugün uygulanan farklı katsayı sisteminin kaldırılacağı anlaşılıyor. Çünkü yeni sistemi düzenleyen metinde genel lise, mesleki ve teknik liseler ile imam hatip lisesi ayrımı yapılmadan hangi tür liseden mezun olursa olsun tüm mezunların sınavlara alınacağı ve kazananların, alanları ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın tüm yükseköğretim programlarına yerleştirileceği anlaşılıyor.Yeni sistemde özü itibarıyla meslek lisesi, teknik lise veya imam hatip lisesini bitirenler de genel lise mezunları gibi tüm lisans programlarında okuyabilme hakkına kavuşturulmaktadır.”Serim, yeni sistemin kabul edildiği genel kurul toplantısında çalışmayı yürüten bazı YÖK üyelerinin farklı katsayı uygulamasında bir değişiklik olmayacağını söylemelerine rağmen, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın aksi yönde açıklamalar yaptığını belirtti ve şöyle konuştu:“Yeni giriş sistemi ve bu konuyla ilgili tartışmalar kamuoyuna yansıdığı için benim de aktarmam da sakınca yok. Genel kurul toplantısı sırasında ben, bu sistemin katsayı farkını kaldıracağı sonucuna vardığımı belirterek YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’a soru yönelttim. Katsayı farkının kalkıp kalkmayacağını sordum. O da, yeni sistemde katsayı farkının kalmayacağını ifade etti. Dolayısıyla Sayın Başkan, yeni sistemin amaçlarından birini de açıklamış oldu. Daha sonra basında da benzer yönde ifadeleri yer aldı. Örneğin, bazı gazetelerde bu konuda şu görüşler yer buldu: Meslek lisesi öğrencileri de genel liseyle aynı koşulda sınava girecek. Meslek lisesi öğrencileri her iki aşamadan sonra mezun oldukları alana bakılmaksızın istedikleri bölüme yerleştirilecek.”Serim, yeni sistemin imam hatiplerle ilgili katsayı farkını ortadan kaldırmayı amaçladığının açıkça belli olduğunu öne sürdü. Ve böyle bir değişikliğin yine Anayasa’nın laiklik ilkesiyle Danıştay’ın bu konudaki kararlarına aykırılık oluşturacağını söyledi.“Farklı katsayı uygulamasının haksızlık yarattığı savına idari yargı da katılmamıştır. YÖK’ün farklı katsayı uygulamasına ilişkin 30.7.1998 günlü ve 98.8.90 sayılı kararına karşılık, haksızlık ve eşitsizlik yarattığı gerekçesiyle açılan iptal davaları, Danıştay 8. Daire tarafından verilmiş ve ret kararları Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nca onanarak kesinleşmiştir.”Serim, katsayı farkının kaldırılmasının kesinleşmiş yargı kararına aykırılık oluşturacağını vurgulayarak, böyle bir uygulamaya gidilmesinin Anayasa’nın 174. maddesi tarafından korunan Öğrenim Birliği Yasası’na da ters düşeceğini öne sürdü.“Öğrenim Birliği Yasası’nın öngördüğü laik eğitim sisteminin tek istisnası, bu yasanın 4. maddesinde belirtildiği gibi yüksek Diyanet uzmanları yetiştirmek üzere kurulacak ilahiyat fakülteleri ile imam hatiplik gibi din hizmetlerini yerine getirmekle görevli memurların yetiştirilmesi için kurulacak imam hatip okullarıdır.Bu amaç ve işlev, imam hatip liselerinde imamlık, hatiplik, Kuran kursu öğreticiliği gibi alanlarda yeni hizmetleri yerine getirmek için öğrencileri bu mesleğe hazırlayıcı programlar çerçevesinde eğitim ve öğretim verilmesidir.”Serim, imam hatip lisesi mezunlarının kendi alanları dışında lisans programlarına girmelerini öngören yeni sistemin bu nedenlerle Anayasa ve yargı kararlarına aykırı olacağını vurguladı.