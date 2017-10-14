İmam hatiplere ilişkin 'vizyon belgesi' açıklandı: Medreseler diriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip ortaokulları hedeflerini ve planlamalarının yer aldığı 2017 “vizyon belgesi” açıklandı. Belgeye göre imam hatiplerin yapım ve onarımında geleneksel Türk mimarisinden izler yansıtılması, yeni teknoloji ve enerji tasarrufu sağlayacak tasarımlar yapılması ve binaların boyamalarında sıcak ve canlı renkler kullanılması planlandı. Cumhuriyet'te yer alan haberde "Medreseler diriliyor" yorumu yapıldı.

Haber aynen şöyle:

AKP, talep olmamasına rağmen sayısı giderek artırılan, mezunlarına devlet kadrolarında iş vaadi olmak üzere birçok teşvike rağmen cazibe kazandırılamayan imam hatipler için makyaja gidiyor. Fiziki durumu uygun olan imam hatip okullarının bahçelerine cami yaptırılacak. İçinde özel Kuran okuma odaları da bulunacak okullar, gece gündüz açık olacak.

Belgenin sunuşunda devletin milyonlarca lira yatırım yaptığı ancak eğitim kaliteleri ile tartışılmaya devam eden imam hatip okulları için Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz’ın “Yaklaşık bir asırdır ‘İmam Hatip Mektebi/Okulu/Lisesi’ adıyla eğitim sistemimizde yerini alan bu okullarda verilen eğitimin içeriği, halkımız tarafından büyük ilgi görmüş ve markalaşarak günümüze kadar gelmiştir” değerlendirmesi dikkat çekti. Vizyon belgesinde yapılan planlamada imam hatip okullarının medreselere dönüşümünün ilk adımı da atıldı.

Sıcak ve canlı renkli İHL

Belgeye göre imam hatiplerin yapım ve onarımında geleneksel Türk mimarisinden izler yansıtılması, yeni teknoloji ve enerji tasarrufu sağlayacak tasarımlar yapılması ve binaların boyamalarında sıcak ve canlı renkler kullanılması planlandı. Ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerine okul ve pansiyonların “tefekküre sevk eden ve mefkure oluşturan” mısra, hat, ebru, minyatür, tezhip, ayet ve hadislerle donatılması talimatı verildi.

Okul bahçelerine cami

Belgenin “Eğitim İçeriğine ve Okul Kültürüne Uygun Eğitim Ortamları” başlığı altında okuldan medreselere dönüşün planları yer aldı. Bu kapsamda bakanlık il müdürlerine, fiziki mekânı uygun olan okulların bahçelerine cami yapılması talimatı verdi. Ayrıca ‘öğrencilerin aidiyet kültürü kazanması için’ okul arşivlerindeki belge ve görsellerin okul müzesinde sergilenmesi, okul pansiyonlarının da öğrencilerin sosyal, sportif, kültürel ve akademik çalışmalarına imkân tanıyıp “aile yuvasının sıcaklığını” hissedebilecekleri şekilde düzenlenmesi istendi.

Bakanlığın vizyonunda desteklere karşın talep görmeyen imam hatipler için ilkokul öğrencilerine propaganda da yer aldı. MEB, Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarının Türk eğitim sistemindeki yeri, eğitim müfredatı ve örnek çalışmaları hakkında ilkokullarda, mayıs ve haziran aylarında tanıtım çalışmaları yapma kararı aldı. Belgede imam hatip okullarının “milli birlik ve bütünlüğü tehdit eden unsurlara” karşı öğrencilerin bilinçlendirilmesi, okul içi ve dışı olumsuz etkenlere yönelik tedbir alınması ve mezunların hangi alanlarda istihdam edildiği, yükseköğretime geçiş ve kendi işini kurma durumu takip edilmesi istendi.

Ders dışında eğitim

Okulların fiziki mekanlarının ders saatleri dışında da eğitim öğretime imkân verecek şekilde planlanmasını isteyen MEB, bu kapsamda imkânı olan okullarda her bir ders için ayrı sınıf oluşturulmasını, her okulda ses sistemiyle beraber U düzenine uygun Kuran okuma odaları ve duvarlarda Kuran kıraati ile ilgili hat ve levhalar bulundurulmasını istedi.