İmam hatip ortaokullara dönüyor

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Zaman'ın haberine göre; MEB, teklifin yasalaşmasının ardından ortaokul niteliğindeki ikinci kademe eğitimin müfredatını yeniden düzenleyerek, 'alan' derslerinin ağırlığını artıracak. İlk kademeye sınıf öğretmenleri, ikinci kademeye ise branş öğretmenleri girecek. Böylece öğrenci liseye devam ederken özellikle mesleki eğitimle ilgili 'yönlendirme' derslerini de alacak.AKP 'kesintisiz' eğitimi 'kesintili ve kademeli' hale getirmek ve zorunlu temel eğitim süresini 12 yıla çıkarmak amacıyla kanun değişikliği yapacak. AKP'nin bu kapsamda yürüttüğü çalışmada son aşamaya gelindi. Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'e verilmesi bekleniyor.Kanun teklifi ile 'İlköğretim ve Eğitim Kanunu', 'Milli Eğitim Temel Kanunu' ve 'kesintisiz 8 yıllık temel eğitimi' getirmek için 1997 yılında çıkarılan 4306 sayılı kanunda değişiklik yapılacak. Bu kanunlardaki 'kesintili' ifadeleri çıkarılarak temel eğitim yeniden düzenlenecek. Yapılacak yasa değişikliğine geçiş hükümleri konularak mevcut öğrencilerin mağdur olması da engellenecek. 2010 yılı sonunda gerçekleştirilen 18. Milli Eğitim Şûrası'nda da kesintisiz eğitimin kesintili yapılması yönünde karar alınmış, zorunlu temel eğitimin ise önünde bir yıl okulöncesi olmak üzere, 4+4+4 şeklinde düzenlenmesi benimsenmişti.Öte yandan Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversiteye giriş sınavlarında aldığı 'katsayı'yı kaldırma kararının, Danıştay'a yapılacak bir başvuru sonrasında iptal edilmesi ihtimaline karşı 2547 sayılı kanunun 45. maddesinde yapılacak düzenleme ile 'katsayı' ifadesi kanundan çıkarılacak. Meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarında bir yükseköğretim programına devam etmeleri halinde verilen 'ek puan' ise devam ettirilecek. Bu öğrencilerin ortaöğretim başarı puanlarının yüzde 6'sı, ilave puan olarak üniversite sınavı sonuçlarına eklenecek. Meslek liselerinden meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulaması da devam ettirilecek. Yusuf Ziya Özcan'ın YÖK başkanlığı döneminde katsayı sıfırlandıktan sonra Danıştay bunu iptal etmiş, YÖK'ün katsayı farkını 'çok az' belirlemesi de yine Danıştay'a takılmıştı.