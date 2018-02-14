Önder İmam Hatipliler Derneği’nin, imam hatip öğrencilerine “Afrin Operasyonu” konulu savaş siyaseti kampı yaptırdığı ileri sürüldü. MEB’in öğrenci disiplin yönetmeliğinde siyaset yapamaz hükmüne rağmen, Önder Derneği'nin, AB Bakanlığı sponsorluğunda 140 imam hatip öğrencisini İstanbul’da toplayarak güncel siyaseti masaya yatırdığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Ozan çepni'nin "İmam hatip öğrencilerini kampa aldılar, Afrin harekâtı üzerinden savaş siyaseti yapıyorlar" denilen haberi şöyle:

Önder Derneği, AB Bakanlığı’nın desteğiyle hazırladığı “Potansiyelini Keşfet 18 Yaş Çok Geç” projesi kapsamında farklı il ve liselerden 140 imam hatip lisesi öğrencisini İstanbul’da bir araya getirdi. İstanbul Topkapı’da bulunan Şehit Tolga Ecebalın İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildiği belirtilen kamp çerçevesinde çocuklara bir hafta boyunca siyaset alanında hem teori hem de pratik dersler verildi. Proje çerçevesinde “Meclis’te Kriz Yaratma ve Çözme Atölyesi” ismiyle çocuklara Afrin operasyonu konu olarak verildi ve tartıştırıldı.

Kamp içerisinde uygulamalı bölümde siyasi parti kurdurarak, parti programlarını yazdıran Önder Derneği’nin, çocuklara siyaseti AKP iktidarı odaklı öğretmesi de dikkat çekti. Bu kapsamda muhalefetin hükümeti desteklediği iki partili modelde, “Vefa Partisi” ve “Cömertlik Partisi” adlı iki parti kurulurken, çocuklar arasından cumhurbaşkanı da seçildi. Başkanlık sitemine odaklı kampta Önder Derneği, çocuklara Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen Bakanlar Kurulu’nda “Afrin krizine” çözüm bulmaya çalıştı.

Güncel siyaset eksenindeki kampın senaryosunda, Afrin operasyonu kapsamında TSK’nin İran ve Rusya’nın koruması altındaki bölgeleri bombaladığı iddiası ve başlayan krizde hükümet olan çocukların çözümü aranırken, muhalefetin, vakıfların ve sendikaların senaryodaki konu bile netleşmeden iktidara destek açıklamalarının bulunması dikkat çekti.

Senaryo kapsamında, cumhurbaşkanı rolündeki çocuk “Bölge, ABD’nin PYD’ye temin ettiği uçaklar tarafından vurulmuştur. Şer ittifaklarının oyunlarına geçit verilmeyecek, sınırımızdaki terör devletine de izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Gerçekteki hükümet Afrin operasyonunun başlamasının ardından savaş karşıtı söylemde bulunan herkesi hedef alsa da Önder Derneği’nin kriz senaryosunda savaş karşıtlığı da yer aldı. Atölyede çocukların Güç Sendikası’ndan muhalif bir grubun savaşa karşı olduklarını belirterek, “Savaşa hayır” pankartları ve sloganlar eşliğinde bir eylem yaptığı belirtildi ve muhalefet partisi milletvekillerinin sık sık sorularıyla hükümeti sıkıştırmasına da izin verildi.

Önder Derneği’nin siyaset kampında “MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” kapsamındaki “Öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlar” da yok sayıldı. Referandumla siyaset yaşının 18’e indildiğini belirterek gençlerin politika süreçlerine daha aktif katılmasını amaçladığını belirten Önder Derneği, çocukları güncel siyasetin odağındaki kampa alarak yönetmeliğin “...siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları” maddesini hiçe saydı. Önder Derneği, bakanlığın 2017 bütçesinden 34 bin avro hibe aldı.