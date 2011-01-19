T24- ÖSYM'nin yeniden yapılandırılmasını öngören yasa tasarısı Meclis'teyken AKP, tasarıya paralel ancak kritik farklılıklar içeren yasa teklifi sundu. Teklif, İmam Hatip mezunlarına polis olma yolu açılıyor.



ÖSYM'nin yapısını düzenleyen 13 maddelik tasarı 28 Aralık'ta Meclis'e sunuldu. Ve o tasarı Meclis'e sunulduktan 20 gün sonra AK Parti Grup Başkan Vekillerinin imzası ile yine ÖSYM'nin yapısını düzenleyen bir yasa teklifi daha verildi.

Gündemde bekleyen tasarıya rağmen verilen teklif dikkat çekti..

Yasa teklifi tasarı ile benzer düzenlemeler içeriyor. Ancak aralarında birkaç kritik fark var.

Tasarıya göre; ÖSYM Başkanı YÖK'ün önereceği üç aday arasından müşterek kararname ile atanacaktı. Yani ilgili bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın imzası ile. Ancak teklif daha farklı...



Bakan Çubukçu ne diyor?





Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, "imam hatip Lisesi mezunlarına polislik yolu açılacağına dair kanun teklifi"ne sıcak bakıyor.

Çubukçu, "İmam Hatip liselerinde okuyan çocuklarımız da bu ülkenin çocukları. Her zaman için her çocuğun istediği mesleği edinebileceğin bir ülke hayal ediyoruz. Dolayısıyla onlara yönelik bu konuda ayrımcı bir tutum içerisinde olmamız beklenemez. Ben bu kanun teklifini destekliyorum ve gerçekten de doğru bir düzenleme olduğuna inanıyorum" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekillerinin teklifinde; ÖSYM Başkanı'nın YÖK'ün göstereceği üç aday arasından Bakanlar Kurulu'nun önerisiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanması öngörülüyor. Yani YÖK'ten sonra kabine tarafından belirlenecek isimler Köşk'e gidecek.

İmam Hatip lisesi mezunlarına yönelik düzenleme

Ve tasarıda olmayan ama teklifte yer alan bir başka dikkat çekici düzenleme...

Tasarıda yok ama verilen teklif ile İmam Hatip lisesi mezunlarına polis olma yolu açılıyor.

Polis Meslek Yüksekokullarında okuma hakkı, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olan tüm lise ve dengi okul mezunlarına veriliyor.

Oysa mevcut düzenlemeye göre polis akademisine bağlı polis meslek yüksekokullarına sadece genel lise, kız -erkek teknik liseleri ile ticaret turizm meslek liseleri mezunları gidebiliyordu.

Yani teklif kabul edilirse artık İmam Hatip lisesinden mezun olanlar da polis meslek yüksekokullarında okuyabilecek.

Teklif de tasarı da artık Meclis'te. Her ikisinde de başka adayın yerine sınava girene, kopya çekilmesini sağlayana 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilmesi, sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın iki yıl süreyle yapılan hiçbir sınava başvuramaması düzenlemeleri yer alıyor.

Ama teklifte farklı olarak kopyayı ihbar eden öğrenciye pişmanlık indirimi gelmesi öngörülüyor.