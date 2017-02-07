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İmam hatip lisesinin yurdunda 18 çocuk istismara uğramış!

Gerger'deki cinsel istismar davasının birinci duruşması görüldü

07 Şubat 2017 21:04

Adıyaman’da Gerger İmam Hatip Lisesi öğrenci yurdundaki erkek öğrencilere müstahdem tarafından cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin dava başladı. Yurtta kalan 18 öğrencinin iki yıl boyunca istismara uğradığı anlaşıldı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın birinci duruşması dün görüldü. 

İddianameye göre Gerger İmam Hatip Lisesi’nin öğrenci yurdunda müstahdem olarak görev yapan Mehmet Sait G., 2015-2016 yılları boyunca 18 çocuğa istismarda bulundu. 

15 yaşından küçük yaşta olan çocuklardan ikisine tecavüz ettiği ifade edilen Mehmet Sait G. hakkında ayrıca “15 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar, tehdit, şantaj ve müstehcenlik” suçlamaları yöneltildi.

Mahkeme; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adıyaman Barosu’nun müdahillik başvurusunu kabul etti. 

Mağdur çocukların aileleri duruşmaya katılmadı. 

Mağdurların ifadelerinin Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi yoluyla alınmasına karar verildi. 

Duruşma sonunda sanığın tutukluluk halinin devamına ve dava içerikleriyle ilgili yayın yasağı konmasına karar verildi.

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