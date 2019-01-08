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İmam hatip lisesini ziyaret eden Binali Yıldırım: Bilgi, silahtan daha güçlüdür

"Bizim yaşlarda ve bizden büyük yaşlardakiler bilgisayar okuryazarı değil"

08 Ocak 2019 13:53

TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar'da bulunan Tenzile Erdoğan Kız  Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Sınıfları gezen Yıldırım, okul sırasına da oturup öğrencilerle sohbet etti.

Binali Yıldırım, Türkiye'de alfabe okuryazarlığında yüzde 98'lere ulaşıldığını bilgisayar okuryazarlığının ise yüzde 60'larda bulunduğunu söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bizim yaşlarda ve bizden büyük yaşlardakiler bilgisayar okuryazarı değil. Onları bilgisayar okur yazarı yapamazsak ilacını bile ısmarlayamaz, bankadan emekli maaşını çekemez... Dolayısıyla siz gençler büyükleriniz size nasıl yardımcı olduysa, okuttuysa dönüp büyüklerinizi de siz eğiteceksiniz, bilgisayar okur yazarı, bilgi toplumu bireyleri haline getireceksiniz. Onlar dışarıda kalmayacak. Çünkü bilgi güçtür. Silahtan daha etkili güçtür."

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