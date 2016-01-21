İmam hatip lisesinde 12 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen görevine devam ediyor!

Ankara Keçiören İmam Hatip Lisesi’nde 12 öğrencisine cinsel istismarda bulunan Sefer A., hakkında dava açılmasına rağmen görevine devam ettiği öğrenildi. Hazırlanan iddianamede sanığın 145 yıldan 275 yıla kadar hapsi istenildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 2012 ve sonrasında yaşanan taciz skandalı, yargıya taşındı. Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Mustafa Başer, lise öğretmeni Sefer A. hakkında çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz iddiasıyla hazırladığı iddianameyi Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İddianamede, bu suçlardan sanığın 145 yıldan 274,5 yıla kadar hapsi istenirken, öğrencilere yönelik cinsel istismar suçu şöyle anlatıldı:

“Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Sefer A’nın, 15 yaşından küçük birçok kız öğrenciyi koltuğunun altına alıp kendine doğru yaklaştırarak veya belinden sarılarak öptüğü, cinsel güdüyle yakın mesafeden özellikle göğüsleri olmak üzere vücutlarına bakarak incelediği, yanaklarını okşadığı, dokunduğu, sınıftaki sıralarda kızların yanına oturup sürtündüğü, onları sıkıştırmak ve kolunu omuzlarına atmak suretiyle tensel temas kurduğu, mescitte Kur’an dersinde âdet halini yaşayan öğrencilerin Kuran okumak istememeleri üzerine onların neden okumadıklarını bildiği halde yanlarına yaklaşarak elini omuzlarına atarak eğilip kulaklarına ‘sen adet oldun mu’ diye sorarak onları utandırdığı ve mağdurelerden B.S.G’ye sınıfta ders saatlerinde kendisinin omuzlarına ve sırtına masaj yaptırdığı...”

Sanık öğretmen Sefer A. savcılıkta verdiği ifadede, 31 yıllık öğretmen olduğunu, Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 2012’den beri öğretmenlik yaptığını, İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu, genellikle Kuran-ı Kerim derslerine girdiğini anlattı.

‘Senaryo’ dedi

Öğrencilerini çocuğu gibi sevdiğini, kız-erkek ayrımı yapmadan onlara gerekli sevgi ve şefkati gösterdiğini öne süren sanık, “Öğrencilerim de beni bir baba gibi görerek saygılarını esirgemezler. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana yaklaşan kız öğrencilere ‘kızım benden en az yarım metre ötede durun’ diye tembihte bulunurum. Öğrencilerin birbirlerini yönlendirdiği için hakkımda bu şekilde beyanlarda bulunduklarını düşünüyorum. Hakkımdaki suçlamalar senaryodur” dedi.

Buna karşılık iddianamede, sanık öğretmen hakkında bu tür şikâyetlerin daha önce de yapıldığı, hatta Ankara Başsavcılığı’nın 2004’te “öğrencilere karşı taciz (sarkıntılık) suçlamasından takipsizlik kararı verildiği anlatıldı.

Tutuklama yok

Ancak bu kadar ciddi bir suç karşısında sanığın tutuklanmaması dikkat çekti. Savcılık, soruşturma aşamasında sanığı tutuklamaya dahi sevk etmedi. Savcı iddianamede, davanının kabul edilmesiyle sanığın tensiben tutuklanmasını talep etti. İddianameyi kabul eden mahkemenin sanığın tutuklanması talebini ilk duruşmada karara bağlayacağı öğrenildi.