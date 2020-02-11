İmam hatip liseleri boş kaldı, Anadolu liselerinde laboratuvarlar bile sınıfa dönüştürüldü

Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) bu yıl girecek öğrenci sayısı geçen yıllara göre yaklaşık yüzde 50 artarak 600 bine ulaştı. Ancak öğrencilerin en çok tercih ettiği okul türü olan Anadolu liseleri yoğun talep nedeniyle yetersiz kalıyor. Laboratuvarlar, etkinlikler için ayrılmış odalar sınıflara dönüştürülmüş durumda. Bunların da yeterli gelmediği okullar ikili öğretime geçti. Talebin az olduğu imam hatip liselerinde ise durum tam tersi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Türkiye genelinde yerel yerleştirme sonucu imam hatip liselerinin kontenjanlarının boş kalmasına rağmen İHL ısrarının devam ettirildiğini belirterek şunları söyledi: “Anadolu liselerine yönelik yoğun talepler sonucunda ise sorunlar katlanarak devam etmektedir. Örneğin İzmir Karabağlar’da Nevval Salih İşgören Anadolu Lisesi’nde şube sayısı 5’ten 10’a çıkarılarak öğrenci mevcudu 966’ya, İnönü Anadolu Lisesi’nde şube sayısı 8’den 19’a çıkarılarak mevcut 1374’e ulaşmıştır. Kütüphane, laboratuvar vb. ortak kullanım alanları sınıfa dönüştürülmüştür.