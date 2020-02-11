İmam hatip liseleri boş kaldı, Anadolu liselerinde laboratuvarlar bile sınıfa dönüştürüldü

Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) bu yıl girecek öğrenci sayısı geçen yıllara göre yaklaşık yüzde 50 artarak 600 bine ulaştı. Ancak öğrencilerin en çok tercih ettiği okul türü olan Anadolu liseleri yoğun talep nedeniyle yetersiz kalıyor. Laboratuvarlar, etkinlikler için ayrılmış odalar sınıflara dönüştürülmüş durumda. Bunların da yeterli gelmediği okullar ikili öğretime geçti. Talebin az olduğu imam hatip liselerinde ise durum tam tersi.
Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Türkiye genelinde yerel yerleştirme sonucu imam hatip liselerinin kontenjanlarının boş kalmasına rağmen İHL ısrarının devam ettirildiğini belirterek şunları söyledi: “Anadolu liselerine yönelik yoğun talepler sonucunda ise sorunlar katlanarak devam etmektedir. Örneğin İzmir Karabağlar’da Nevval Salih İşgören Anadolu Lisesi’nde şube sayısı 5’ten 10’a çıkarılarak öğrenci mevcudu 966’ya, İnönü Anadolu Lisesi’nde şube sayısı 8’den 19’a çıkarılarak mevcut 1374’e ulaşmıştır. Kütüphane, laboratuvar vb. ortak kullanım alanları sınıfa dönüştürülmüştür.
Eğitim Sen olarak 4+4+4’ün 8. yılında LGS’ye girecek öğrenci sayısının yüzde 50 artışına ilişkin MEB’in hazırlık yapması gerektiği; bütçe görüşmelerinde okul inşası için bütçe aktarımı, 8. sınıf öğrenci ve velilerine yönelik tercih etmek istedikleri okul türüne ilişkin anket çalışması yapılması, kontenjanları boş kalan okul türlerinin en çok tercih edilen okul türlerine dönüştürülmesi için çalışmalarını kamuoyu ile veliler, öğrenciler ve eğitim, bilim emekçileri ile paylaşması gerektiği uyarısını bir yıl önceden yapmış olmamıza rağmen MEB hâlâ bir açıklama yapmamıştır.”
"MEB bütçesi kısıtlanırken bütçenin önemli kısmı imam hatiplere ayrılıyor"
Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım şunları söyledi: “OECD’nin ‘Bir Bakışta Eğitim’ raporuna göre Türkiye, öğrenci başına en az harcama yapan üçüncü ülkedir. Buna rağmen MEB bütçesi kısıtlanırken bütçenin önemli kısmı imam hatiplere ayrılmaktadır. MEB bütçesinin büyük bölümünün aktarıldığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı İHL’lerin, üniversitelerin lisans bölümlerine yerleşme oranı da yüzde 15’te kalmıştır. Akademik liselere puanı yetmeyen az başarılı gençler zorunlu olarak meslek liselerine ve İHL’lere yerleştirilmektedir.