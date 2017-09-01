'İmam' diye aldılar, temizlikçi yaptılar: Diyanet bizi kandırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "geçici imam hatip" olarak işe alınanların, camilerde temizlikçi olarak çalıştırılmak istendiği ortaya çıktı. 4 bin 995 "geçici imam", yaşananlara "Bizi oyuna getirdiler", "Diyanet bizi kandırdı" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Mayıs 2017'de "İl Müftülükleri bünyesinde boş bulunan imam hatip kadroları için geçici cami görevlisi" için sınav açtı. 2016 KPSS'den 50 ve üzeri puan alan imam hatip lisesi mezunları başvuru yaptı. Mülakattan 70 ve üstü puan alan 4 bin 995 kişi de köy camilerinde imam-hatip olarak görevlendirildi.

İmam temizlikçiler

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberi şöyle:

25 Mayıs'ta işe başlayan imamlar, kısa süre sonra müftülüklerden gelen SMS mesajı ile şoke oldu. İmamlar cep telefonu mesajıyla İŞKUR'a bağlı 'Toplum Yararı Programı'na kaydırıldıklarını öğrendi. Yaklaşık 5 bin kişi bu program çerçevesinde camilerde temizlik görevlisi yapıldı. İmamlar, "Diyanet bizi imam hatip diye kandırıp camilere temizlikçi yaptı. Şimdi İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi maaşı alıyoruz" dediler. Bu kişilerin maaş bordrolarına da meslek adı olarak, "Temizlik işçisi" yazıldı. Yaklaşık 5 bin geçici imam yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için Diyanet'ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaret etti. Bozdağ ve Ünal, bayram soması yeni atanacak Diyanet İşleri Başkanı'nın sorunu çözeceği sözünü verdi.