İmam Buhari Vakfı Müdürü öldürüldü

İmam Buhari Vakfı Müdürü Zafer Mert, Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Mecidiyeköy Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki Filiz Derneği'nde bulunan Mert, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Mert'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan şüpheli ise polisin çalışması sonucu yakalanarak, emniyete götürüldü.
Zafer Mert'in cenazesi ise Mecidiyeköy'deki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis, saldırının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.