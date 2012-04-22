İmam, Ayten Alpman'ı Yılmaz Güney şiiriyle uğurladı

Türk pop ve caz müziği sanatçısı Ayten Alpman, İstanbul'da toprağa verildi. Törende konuşan emekli imam, sözlerini Yılmaz Güney şiiriyle noktaladı.

Törende, Ayten Alpman'ın eski eşi İlham Gencer, oğulları İlhan Gencer ve Bora Gencer ile kızı Ayşe Gencer Demirer taziyeleri kabul etti.

Ayşe Demirer, cenaze namazı öncesi annesinin tabutunun başına geldi. Tabutun üzerine konulan Ayten Alpman'ın fotoğrafına dokunan Ayşe Demirer'in duygulandığı görüldü.

Teşvikiye Camisi'ndeki törene, Ayten Alpman'ın eski gelini Nilgün Belgün'ün de aralarında bulunduğu yakınları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Ahmet Arı, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Melike Demirağ, Selami Şahin, Atilla Atasoy, Nil Burak, Sezen Cumhur Önal, Göksel Arsoy, Ayşegül Aldinç, Cahit Berkay, Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın da aralarında bulunduğu sanatçılar katıldı.

Sanatçı Ayten Alpman'ın cenazesi, namazın ardından omuzlara alınarak, alkışlar eşliğinde cenaze arabasına taşındı. Ayten Alpman, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Teşvikeyi Camisi'ndeki törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Erol Evgin, Ferdi Tayfur, Adnan Şenses'in de çelenk gönderdiği görüldü.

'Sanatkar olmak'

İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası dua okuyan emekli imam Mustafa Ekmekçi, herkesin bir gün musalla taşına konulacağını ifade ederek, ''Allah imanla, Kur'an'la, dostların dualarıyla gelebilmeyi nasip etsin'' dedi.

Bu musalla taşından, herkesin olmayı arzu ettiği, her insanın gönlünde hasret taşıdığı bir sanatçının yolcu edildiğini söyleyen Ekmekçi, sözlerine şöyle devam etti:

''Sanatçı olmak bir şeyi yazmak ve söylemekle bitmez. Sanatkar olmak herkese kısmet olmaz. Sanatçı dediğimizde eli kalem tutanlar, diliyle söyleyenler, ülkesini, insanlarını, dağını, taşını, toprağını, vatanını, bayrağını dile getirir. Merhume Ayten hanımefendinin 'Benim memleketim' şarkısı da vatan, bayrak, toprağa ne kadar sevgi ile bağlandığının en büyük ispatıdır. Bu ülkeyi ve insanlarını seversek, Allah da bizi sever. Cenabı hak mekanını cennet eylesin, geride kalanlara sabır versin, yolculuğunu mübarek eylesin.''

İşte o şiir:

Kavgayı, bir yaprağın üzerine yazmak isterdim

''Kavgayı, bir yaprağın üzerine yazmak isterdim

Sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye

Öfkeyi, bir bulutun üzerine yazmak isterdim

Yağmur yağsın bulut yok olsun diye

Nefreti, karların üzerine yazmak isterdim

Güneş açsın karlar erisin diye

Ve dostluğu ve sevgiyi yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdim

Onlarla birlikte büyüsün bütün dünyayı sarsın diye''