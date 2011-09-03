İmam, '85 yıldır yapılan zulüm bitecek' diyince...

T24 - Malatya’da cuma namazında müftülüğün belirlediği hutbe yerine, "85 yıldır yapılan zulüm bitecek" diyerek kendi hazırladığı hutbeyi okumaya kalkışan vekil imam Cumali Çakmak cemaatin tepkisiyle karşılaştı.





Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da sert dille eleştiren imam Cumali Çakmak, tepkiler üzerine hutbeyi tamamlayamadan minberden indi ve namazı müezzin kıldırdı. Malatya Müftülüğü, hakkında soruşturma başlattığı imam Çakmak’ın istifasını aldı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre; kent merkezindeki Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan Turgut Özal Cami’inde bugün cuma namazını vekil imam 25 yaşındaki Cumali Çakmak kıldırmaya başladı. İmam Çakmak, hutbe okumak için minbere çıktığında, Malatya Müftülüğü tarafından hazırlanıp verilen hutbeyi okumadı, bunun yerine kendi hazırladığı hutbeyi okumaya başladı. Hilafeti savunan imam Çakmak, iddiaya göre "85 yıldır yapılan zulüm bitecek" dedi. Hilafetin kaldırılmasıyla dinin başka mecralara çekildiğini, Kuran öğretilmediğini ileri süreren imam Çumali Çakmak, "Kuran öğretilmedi, Diyanet de öğretmedi. Başka şeyler öğretildi. Kuran kanundur, başka kanun kabul etmiyoruz" dedi.

Cemaat tepki gösterdi



Kentteki üst düzey bürokratların ve askerlerin de gittiği camide bulunan cemaat, imam Cumali Çakmak’ın bu sözlerine tepki gösterdi. Önce cemaatle tartışmaya giren imam Çakmak, tepkinin artması üzerine hutbeyi tamamlamadan minberden indi.



İmam Cumali Çakmak namaza devam etmeyince, yerine müezzin cemaatin önüne geçip cuma namazını tamamladı.

Tepki dışarıda da sürünce polis geldi



Namazdan sonra cemaat dışarıda toplanarak vekil imam Çakmak’a tepkisini sürdürünce durum polise bildirildi. Gelen polis ekibi öfkeli cemaati yatıştırarak, camiye girip imam Cumali Çakmak ile görüştü. Bu sırada camiye gelen Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ahmet Turan Odabaşı yaptığı açıklamada olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını, imamın hatasını anladığını ve şu an ortada bir suç ve şikayetçinin olmadığını söyledi. Sakinleştirilen cemaat camiden uzaklaştırıldı.

Müftülük istifasını aldı



Malatya Müftü Vekili Cengiz Yağcı, caminin kadrolu imamının yurt dışında olması nedeniyle 26 Temmuz’dan itibaren Cumali Çakmak’ın vekil imam olarak göreve başlatıldığını söyledi.



Cumali Çakmak’ın, müftülük tarafından hazırlanan hutbenin dışına çıkarak kafasına göre hutbe okuduğunun belirlendiğini söyleyen Yağcı, "Bizim belirlediğimiz hutbenin dışına çıkan imam arkadaş, kendi hutbesinde maksadı aşınca cemaatten bazı arkadaşlar tepki göstermiş. Bunun üzerine namaza geçilmiş. Biz konuyu araştırdık ve vekil imam arkadaşın istifasını alarak hemen işleme koyduk ve Valiliğe gönderdik" dedi.



Müftü Vekili Cengiz Yağcı, bazı camilerde din görevlisi sıkıntısı yaşandığını bu nedenle de müftülük tarafından vekil imam görevlendirildiğini belirterek, vekil imam Cumali Çakmak’ın da ön elemelerden geçirildikten sonra göreve getirildiğini söyledi.