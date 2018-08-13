İmalatçı, TL üzerinden fiyat veremiyor

Türk Lirası’ndaki değer kaybı devam ediyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, imalatçıların son birkaç gündür TL üzerinden fiyat veremediğini söyledi.

Dünya gazetesinden İrem Çetingöz’ün haberine göre döviz kurunun iki günde yüzde 20’nin üzerinde değer kazanması turistleri AVM’lere yöneltti. Turistler iki günde AVM’lerde ciddi şekilde alışveriş trafiğine sebep oldu.

“Stoku yabancılar eritecek"

BMD Başkanı Sinan Öncel, durumun böyle devam etmesi halinde stoku yabancıların eriteceğini fakat yerine gelecek olan malların aynı fiyata imal edilemeyeceğini söyledi.

Turist sayısındaki artış ve kurdan kaynaklanan avantajlar nedeni ile son aylarda yabancıların perakende alışverişlerinde ciddi artış gözlemlediklerini belirten Öncel, yabancıların kredi kartı harcamalarındaki artışın da bu gözlemlerini desteklediğini kaydetti. Turizm merkezlerinde ve İstanbul’daki bazı AVM’lerde özellikle orta ve lüks segment mağazalarda cironun yüzde 40 – 50’lik bölümünü yabancı alışverişinin oluşturduğunu aktaran Öncel, kur avantajına ve sezon indirimlerine paralel olarak bu oranın gelecek günlerde daha yukarıya çıkmasını bekledikleri mesajını verdi.

“Avrupa’da 200 Euro, Türkiye’de 100 Euro"

“Yabancılar hemen her kategoride alışveriş yapıyor” diyen Öncel, turistlerin alışverişlerinde özellikle cep telefonu ve diğer elektronik ürünlerle parfüm, gömlek, spor ayakkabı gibi ithal lüks segment ürünlerde fiyat farkını da çok rahatlıkla görebildiklerini söyledi. Öncel, “Örneğin Avrupa’da 200 Euro olan bir giyim eşyası Türkiye’de 100 Euro'ya satılıyor. Dolayısı ile turist bu avantajı değerlendirmek istiyor” dedi.

“Maliyetler artacak"

Türkiye’de perakende alışverişine en çok katkıyı Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt gibi Körfez ülkelerinden gelen turistler sunduğu bilgisini veren Öncel, son aylarda Çinlilerin lüks segment ürün satan mağazalardan toptan alışveriş yaptıklarını açıkladı. Durumun bu şekilde gitmesi halinde cadde ve AVM’lerde mağazası olanların ellerindeki stokları bitirme imkanı bulacağını söyleyen Öncel, şöyle devam etti:

“Bu işin olumlu tarafı. Ancak perakendeci aynı ürünü yerine aynı fiyatla koyamayacak ve maliyetler biraz daha artacak. Maliyetlerin fiyatlara nasıl yansıyacağını ise şimdiden öngörmek zor. Çünkü imalatçılar son birkaç gündür TL üzerinden fiyat veremiyor.”