İmalat sanayi kapasite kullanımı Eylül'de 0.2 puan arttı

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Eylül ayında bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 79.0 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası\'nın verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.5 puan artarak yüzde 78.6 düzeyine çıktı.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları, dayanıklı tüketim malları, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde arttı, ara mallar ve yatırım mallarında azaldı. (Grafik)

