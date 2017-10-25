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Ekonomi

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ekim’de 0.7 puan arttı

İstanbul, 25 Ekim (DHA) – İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Ekim ayında bir önceki aya göre 0

25 Ekim 2017 18:01

İstanbul, 25 Ekim (DHA) – İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Ekim ayında bir önceki aya göre 0.7 puanlık artışla yüzde 79.7 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası’nın verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerde arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.8 puanlık artışla 79.4\'e çıktı.
2017 yılı Ekim ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, tüketim malları, ara mallar ve yatırım mallarında arttı, dayanıklı tüketim mallarında düştü. (Grafik)

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