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Ekonomi

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı değişmedi: Yüzde 77.8

İstanbul, 22 Mart (DHA) - İmalat sanayide kapasite kullanım oranları Mart ayında, bir önceki aya göre değişmedi

22 Mart 2018 18:11

İstanbul, 22 Mart (DHA) - İmalat sanayide kapasite kullanım oranları Mart ayında, bir önceki aya göre değişmedi.
Mernkez Bankası\'nın verilerine göre, Mart ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 77.8 düzeyinde kaldı.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0.3 puan artarak yüzde 79.1 düzeyine yükseldi.
Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, Mart ayında dayanıklı tüketim malları, yatırım malları, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artarken, ara mallarda azaldı (Grafik)

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