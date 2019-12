İlyasoyalı Bucks, Nets'i farklı mağlup etti: 98-76

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği Milwaukee Bucks, New Jersey Nets'i sahasında 98-76'lık farklı skorla mağlup etti.



İlyasova, karşılaşmaya Bucks'ın ilk beşinde başladı. Milwaukee'nin, bu sene NBA'de kötü bir sezon geçiren Nets karşısında ikinci yarıda farkı yakalaması sonucu, Ersan İlyasova da karşılaşmada as oyuncular Brandon Jennings ve Andrew Bogut'la birlikte fazla süre almadı. Mücadelede 13 dakika oyunda kalan milli oyuncu, 2 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistlik performansla oynadı.



22 yaşındaki genç oyuncu, takımıyla bugüne kadar çıktığı 31 karşılaşmada 11.6 sayı, 7.2 ribaunt, 1.6 da asist ortalamasıyla yüksek bir grafik çiziyor.



Ersan İlyasova, Nets galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı NBA'e sezon başında yorgun geldiğinin altını çizerek, ''Son 20 maçtır ilk beşteyim ve artık takıma yerleştim'' dedi.



Kendini Bucks'ta kabul ettirmeye başladığını söyleyen İlyasova, hedeflerinin play-off'lara kalmak olduğunu ifade etti.



İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, sekizinci sırada bulunuyor.



Hido, Magic'e karşı oynayacak



NBA'de Doğu Konferansı'nda yer alan bir diğer milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, geçen sene formasını giydiği eski takımı Orlando Magic'e karşı, Orlando'da Toronto Raptors forması ile mücadele edecek.



Batı Konferansı takımlarından Utah Jazz formasını giyen Mehmet Okur ise sahasında Memphis Grizzlies'a karşı galibiyet şansı arayacak.



Her iki karşılaşma da yarın sabaha karşı TSİ ile 02.00'de başlayacak.



Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



Charlotte Bobcats-Chicago Bulls: 113-108



Indiana Pacers-Orlando Magic: 97-90



Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 97-104



Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 98-93



Denver Nuggets-Golden State Warriors: 123-122



Portland Trail Blazzers-Memphis Grizzlies: 105-109



Sacramento Kings-Phoenix Suns: 109-113



Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 88-79



Lige yarın (7 Ocak 2010) yapılacak 10 maçla devam edilecek.