-İLYASOVA'DAN 14 SAYI ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 8 maçla devam edildi. AT&T Center'da Houston Rockets'ı ağırlayan San Antonio Spurs, rakibini 108-95 yendi ve bu sezon 40. galibiyetini aldı. Spurs'da Mino Ginobili 22, Richard Jefferson 18, Tony Parker 17 sayı ile oynadı. Dejuan Blair, 14 sayı 12 ribaund ile galibiyete büyük katkı sağladı. Rockets'da ise Louis Scola 22 sayı ile takımının sayı yükünü çekti. San Antonio Spurs, bu sonuçla bu sezon 40 galibiyetini almış oldu. Sezonun başından bu yana sadece 7 yenilgi yüzü gören Spurs, üst üste 9 maçını deplasmanda oynayacak. Gecenin bir diğer maçında Milwaukee Bucks ile New Jersey Nets karşılaştı. Bucks, evinde oynadığı maçı 91-81 kazanırken, sahanın en skorer ismi, rakip potaya 26 sayı bırakan Nets oyuncusu Brook Lopez oldu. Bucks'ta ise Andrew Bogut 17 sayı 18 ribaund ile ''double double'' yaparken, Carlos Defino 21 sayı ile oynadı. Türk basketbolcu Ersan İlyasova geceyi 14 sayı 8 ribaund ile tamamladı. Gecenin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Dallas Mavericks: 102 - Atlanta Hawks: 91 Sacramento Kings: 102 - New Orleans Hornets: 96 Memphis Grizzlies: 107 - Washington Wizards: 93 Chicago Bulls: 110 - Indiana Pacers: 89 Minnesota Timberwolves: 103 - Toronto Raptors: 87 Los Angeles Clippers: 103 - Charlotte Bobcats: 88