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Spor

Ersan İlyasova kariyer rekorlarını kırdı

NBA’de Milwaukee Buck forması giyen Ersan İlyasova takımının New Jersey Nets’i yendiği maça damga vurdu.

21 Şubat 2012 06:22

 

T24- NBA’de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Milwaukee Bucks’ın New Jersey Nets’i 92-85 yendiği maça Ersan İlyasova damga vurdu. Yıldız basketbolcu, 29 sayı, 25 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı olurken, kariyer rekorlarını da kırdı.


İlk beş başladığı maçta 36 dakika 16 saniye oyunda kalarak takımının en fazla süre alan oyuncusu olan İlyasova, 23’te 11 saha içi, 4’te 2 üçlük ve 6’da 5 serbest atış isabetiyle 29 sayı kaydetti. 13’ü hücum olmak üzere toplam 25 ribaunt alan milli oyuncumuz, 1 top çalıp bir de blok yaptı.
 

Bu galibiyetle 9 maçlık mağlubiyet serisine nokta koyan Milwaukee, New Jersey Nets’in yakaladığı 9-0’lık seriyle bitime 1 dakika 7 saniye kala farkı 5’e indirmesini önleyemedi. Fakat Carlos Delfino kritik bir üçlük buldu ve Bucks isabetli serbest atışlarla bu sezonki 13. galibiyetine ulaştı.

Hasret de bitti

Nets’te ise Mehmet Okur’un belindeki sakatlık nedeniyle forma giymezken, yıldız oyun kurucu Deron Williams’ın 26 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmalık gayreti yenilgiyi önleyemedi. Nets’in forveti Kris Humphries 13 sayı, 8 ribauntla oynarken, Marshon Brooks 12 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, kenardan gelen Antony Morrow da 17 sayı kaydetti.

 

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