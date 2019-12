-İLYASOVA 17 SAYI ATTI ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 10 karşılaşmayla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın deplasmanda Chicago Bulls'a 93-82 yenildiği maçta 17 sayı atarak takımının en skorer 2. oyuncusu oldu. 32 dakika sahada kalan İlyasova, maçı 17 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle tamamladı. Kullandığı 16 atışın 8'inde başarılı olan Ersan İlyasova, 1 kez de 3 sayılık isabet kaydetti. Bucks'da en skorer isim 30 sayı atan Chris Douglas Roberts oldu. Milwaukee ekibinde 13 sayı 10 asistle ''double-double'' yapan Keyon Dooling'in performansı da yenilgiyi engellemedi. Ömer Aşık'ın 4 dakika sahada kaldığı ve sayı üretemediği Bulls'da ise en skorer isim 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist yapan Kurt Thomas oldu. Takımın oyun kurucusu Derrick Rose da 21 sayı 10 asistle ''double-double'' yaparak takımının galibiyetine büyük katkıda bulundu. Bulls'da Carlos Boozer da 14 sayı 9 ribauntla oynadı. Orlando Magic'de forma giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, takımının kendi sahasında Detroit Pistons'a 103-96 yenildiği maçta 35 dakika sahada kaldı ve 4 sayı 8 ribaunt, 7 asistle oynadı. NBA'de gecenin maçlarında şu sonuçlar alındı: New Jersey Nets - Cleveland Cavaliers: 103 - 101 Orlando Magic - Detroit Pistons: 96 - 103 Philadelphia 76'ers - Phoenix Suns: 105 - 95 Toronto Raptors - Memphis Grizzlies: 98 - 100 New York Knicks - Washington Wizards: 115 - 106 Chicago Bulls - Milwaukee Bucks: 92 - 83 Minnesota Timberwolves - Houston Rockets: 125 - 129 New Orleans Hornets - Oklahoma City Thunder: 91 - 89 Portland Trail Blazers - Sacramento Kings: 81 - 96 Golden State Warriors - San Antonio Spurs: 102 - 113