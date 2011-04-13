İlyas Salman serbest bırakıldı

T24

Kadıköy Bostancı Sahil Yolunda alkol uygulaması yapan trafik ekibi, İlyas Salman'ın kullandığı özel aracı kontrol amacıyla durdurdu.Alkollü olduğu öne sürülen Salman'ın, alkolmetre cihazına üflemeyerek polis memurlarına zorluk çıkardığı iddia edildi.Olay yerine çağrılan asayiş ekibi tarafından polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alınan Salman, Bostancı Şehit Balaban Polis Merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Salman adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Salman, gazetecilerin soruları üzerine, şunları söyledi:''Ben, Kars Çıldır'da -18 derecede film çektim. Bir tek gazeteci izlemedi. Bir kaza yaptım, gazetecilerle karşılaştım. Ben magazin malzemesi olmak istemiyorum, sanatımla anılmak istiyorum.''Daha sonra adliyeden ayrılan Salman'ın avukatı, müvekkilinin savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığını bildirdi.