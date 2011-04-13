-İLYAS SALMAN SERBEST İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Alkol uygulaması sırasında polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sanatçı İlyas Salman, serbest bırakıldı. Kadıköy Adliyesinde, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Salman, gazetecilerin soruları üzerine, şunları söyledi: ''Ben, Kars Çıldır'da -18 derecede film çektim. Bir tek gazeteci izlemedi. Bir kaza yaptım, gazetecilerle karşılaştım. Ben magazin malzemesi olmak istemiyorum, sanatımla anılmak istiyorum.'' Daha sonra adliyeden ayrılan Salman'ın avukatı, müvekkilinin savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığını bildirdi.