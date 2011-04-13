-İLYAS SALMAN GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Sanatçı İlyas Salman, alkol uygulaması sırasında polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kadıköy Bostancı Sahil Yolunda alkol uygulaması yapan trafik ekibi, İlyas Salman'ın kullandığı özel aracı kontrol amacıyla durdurdu. Alkollü olduğu öne sürülen Salman'ın, alkolmetre cihazına üflemeyerek polis memurlarına zorluk çıkardığı iddia edildi. Olay yerine çağrılan asayiş ekibi tarafından polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alınan Salman, Bostancı Şehit Balaban Polis Merkezine götürüldü.