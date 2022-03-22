İlyas Salman 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hâkim karşısına çıktı

Sosyal medya hesabından 25 Ocak 2021'de Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu İlyas Salman hâkim karşısına çıktı. Salman savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım. Bunu gerçekleştirirken de hiçbir şeyden yılmamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle halkla hakaret etmedim. Mevcut hükümete oy veren halka uyarı mahiyetinde eleştiren söz söyledim" dedi.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İlyas Salman katıldı. Duruşmada Salman'ın avukatı da yer aldı. Salman kimlik tespiti yapıldığı sırada aylık ortalama geliri sorulunca "Bizim işimizde gelir hiç belli olmaz bir ay gelir 100 bin kazanırsın bir ay gelir hiç kazanamazsın" şeklinde cevap verdi.

"Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım"

İlyas Salman üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Sanat hayatın kendisi olmasa da hayatın kendisi gibi olduğunu düşünüyorum. Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım. Bunu gerçekleştirirken de hiçbir şeyden yılmamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle halkla hakaret etmedim. Mevcut hükümete oy veren halka uyarı mahiyetinde eleştiren söz söyledim. Günümüzde açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca insanlar vardır. Beni ceza vererek de el sallayarak de uğurlayabilirsiniz. Ben istediğim düzene kavuşsam bile o zaman da eleştirmeye muhalif kişiliğime devam edeceğim. Çünkü güzelin de güzeli vardır" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı müvekkilinin savunmasını katıldığını, suça konu konuşmanın tam olarak incelenmediğini kaydederek suçun unsurlarının oluşmadığını öne sürdü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sanatçıların daha fazla ifade özgürlüğüne sahip olduğuna dair kararlar olduğunu hatırlatan avukat, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Avukat, İlyas Salman'ın duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme Salman'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

“Ben görevimi yapmaktan dolayı mutluyum”

Duruşma salonundan çıkmasının ardından konuşan Salman, "Ben muhalif bir sanatçı olarak görevimi yaptım. Ben görevimi yapmaktan dolayı mutluyum. Sanatçı yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin onun eleştirisini yapar, alkışına kulak asmaz. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok"dedi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.