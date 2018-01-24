İlyas atıyor, Buca coşuyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta zirve mücadelesi veren Keçiörengücü ile deplasmanda 3-3 berabere kalıp umutlanan Bucaspor\'da golcü İlyas Çakmak, bu sezon takımına hayat veren isim oldu. Ankara deplasmanında 2 gol atarak Fırtına\'yı ipten alan tecrübeli golcü, kazanılan 15 puana direkt katkı sağladı. Bucaspor\'da fileleri 13 kez havalandıran İlyas, kariyer rekoru da kırdı. Daha önce görev yaptığı kulüplerde en fazla 12 kez fileleri sarsan 29 yaşındaki forvet, kendini aşmasını bildi.

Görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirten İlyas Çakmak, \"Benim için öncelik, takımın kazanması. Ben de takımım için elimden gelen tüm çabayı sergiliyorum. Bundan sonraki süreçte de mücadeleme devam edeceğim\" dedi. İlyas toplamda 13 değil 14 gol attığını da sözlerine ekleyerek, \"Bir deplasmanda attığım gol Alpay\'a yazıldı. Maçın görüntüleri olmadığı için TFF de golüm resmiyete dökülemedi\" ifadelerini kullandı.