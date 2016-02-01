İlticanın iki yıllık maliyeti 50 milyar euro



Alman özel sektörüne bağlı Köln'deki Alman Ekonomi Enstitüsü'nün tahminlerine göre mülteci krizi 2017 sonuna kadar Almanya’ya 50 milyar euroya mal olacak. ‘Rheinische Post’ gazetesinin haberinde bu rakamın mültecilerin barınma ve bakım giderleriyle dil ve entegrasyon kursu masraflarını kapsadığı belirtildi.

1,5 dolayındaki mülteci adayının barınma ve bakım giderleri için bu yıl 17 milyar euro gerekecek. Araştırma enstitüsünün hesaplamalarına dil ve uyum kursları için 5 milyar euroluk ek kaynağa ihtiyaç olacak. Mülteci sayısının 2,2 milyonu bulması beklendiğinden barınma ve bakım masrafları 2017 yılında 22,6 milyon euroya çıkacak. Toplam harcama tutarının ise 27,6 milyarı bulacağı tahmin ediliyor.

Tahminler doğru çıktığı takdirde Alman devleti en geç 2017 yılında yeniden borçlanmak zorunda kalacak. Ekonomi enstitüsünün raporunda, maliye bakanlığının geçen yıldan kalma 12 milyar euroluk bütçe fazlasını kullanabileceği, ancak bir defaya mahsus olacağı için ileriki yıllarda bu kaynağın eksikliğinin hissedileceği belirtiliyor.

Raporda devamla, mülteci sayısı tam kestirilemeyecek olsa da kamu bütçelerindeki yedek akçenin peyderpey eritileceği, eyalet ve federal devlet yönetimlerinin ek borçlanma zorunda kalmaması için de bütün bütçe giderlerinin gözden geçirilmesinin gerekeceği ifade ediliyor.