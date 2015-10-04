İltica hakkının kısıtlanmasına karşı çıktı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman Anayasası’nın iltica hakkını güvence altına alan maddesinde değişikliğe gidilmesi teklifini geri çevirdi. Merkel Deutschlandfunk radyosunda katıldığı bir söyleşide bu hakka dokunulmayacağını söyledi. Birçok sığınmacının Cenevre Sözleşmesi'ne dayanarak şikayette bulunabileceğine dikkat çeken Merkel, yasada herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi.

Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Markus Söder iltica hakkıyla ilgili olarak Almanya'ya göçün "yoğun şekilde" kısıtlanmasını talep etmişti. Söder eylül ayında da Alman iltica yasasının diğer Avrupa ülkelerindeki düşük standartlara uygun hale getirilmesini önermişti. Söder'in bu önerisi temelde Alman Anayasası’nın iltica hakkını garantileyen maddesinin tartışmaya açılması anlamına geliyor.

Söyleşide sığınmacıların kabulü ve ülkeye entegrasyonu konusunda Almanya'nın uzun soluklu bir çaba göstermesi gerektiğine dikkat çeken Merkel, iltica başvurularının da ivedilikle sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı. Almanya'nın korumasına ihtiyaç duymayan kişilerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirten Almanya Başbakanı, AB sınırlarının da daha iyi şekilde korunmasının ve kaçış sebepleriyle mücadele edilmesinin öneminin altını çizdi.

Merkel söyleşide, eylül ayında Almanya'nın sığınmacılara sınırı açma kararını yine olsa yine vereceğini de söyledi.