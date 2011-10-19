-ILO'ya göre işsiz genç sayısı azalacak CENEVRE (A.A) - 19.10.2011 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), geçen yıl küresel seviyede 75,1 milyon olan genç işsizlerin sayısının bu yıl 74,6 milyona ineceğini tahmin ediyor. ILO'nun 56 ülkede yaptığı araştırmaya dayanarak hazırladığı güncellenmiş ''Gençler için Küresel İstihdam Eğilimleri'' raporuna göre, küresel çapta 2009 yılında 75,8 milyonla zirveye ulaşan 15-24 yaş arasındaki genç işsizlerin sayısı geçen yıl 75,1 milyona (yüzde 12,7) inerken, bu sayının bu yıl 74,6 milyona (yüzde 12,6) gerilemesi öngörülüyor. Genç işsizlerin sayısının 2008 ve 2009 yılları arasında küresel seviyede 4,5 milyon arttığı belirtilen raporda, birçok gelişmiş ülkede 12 ay ya da daha fazla süre iş arayan genç işsizlerin oranının yetişkinleri geçtiği, Yunanistan, İtalya, Slovakya ve İngiltere'de yetişkinlerle karşılaştırıldığında gençlerin muhtemelen iki ya da üç kat daha uzun süredir işsiz olduğu vurgulandı. Raporda, Almanya hariç 2007 ve 2010 arasında bütün gelişmiş ülkelerde gençler arasında part-time işsizlik oranının arttığı, söz konusu yıllarda bu oranların İzlanda'da yüzde 9,2, İrlanda'da yüzde 17, Lüksemburg'da yüzde 10,5, Slovenya'da yüzde 10,1, İspanya'da yüzde 8,8 ve İngiltere'de yüzde 5,2 olduğu belirtildi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da son 20 yılda, kızların ve erkeklerin eğitiminde ilerleme sağlanmasına rağmen her dört gençten birinin işsiz olduğuna işaret edilen raporda, gençlerin halen iş bulmada güçlüklerle karşı karşıya olduğu ve bunun uzun vadeli etkileri olabileceği ifade edildi. Gelecekten ümidini kaybetmiş gençlerin suça karışma, uyuşturucu kullanımı ve depresyon gibi sorunlarla karşı karşıya bulunduğuna dikkati çekilen raporda, gelişmiş ekonomiler ve Avrupa Birliğindeki gençlerin krizin en yüksek bedelini ödediği kaydedildi.