-ILO'dan işsizlik uyarısı PARİS (A.A) 26.09.2011 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO,) G-20 ülkelerine, 2012'de işsizlik oranlarında ciddi artış olacağı uyarısında bulundu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD ile ortak hazırlanan ve G-20 çalışma ve istihdam bakanları toplantısı dolayısıyla kamuoyuna açıklanan raporda, küresel ekonomideki gerilimin, gelecek yıl kitlesel olarak istihdam oranlarında düşüşe yol açacağı bildirildi. Raporda, G-20 ülkelerinde küresel krizle birlikte 2008 yılından bu yana işini kaybedenlerin sayısının 20 milyonu ulaştığı hatırlatılarak, her yıl yaratılacak yüzde 1'lik istihdamın bile bu işsizlik oranını çözmeye yetmeyeceği uyarısında bulunuldu. Raporda, istihdamın artırılması için reel ekonomiye yatırım yapabilmek için kararlı bir şekilde küresel anlamda işbirliği yapılması istendi. ILO raporunda, işsizlik sayısında 2008 öncesi rakamlarına gelebilmek için, 2015'e kadar yılda yüzde 1.3 oranında istihdam yaratılması gerektiği bildirildi. Raporda, bu oranda bir istihdam sağlanmasının, her yıl 21 milyon iş gücü yaratılarak, 2008 yılından bu yana kayıp istihdamın karşılanmasını ve yine çalışma yaşına gelmiş genç nüfusun iş olanağına kavuşmasına olanak sağlayacağı vurgulandı. Mevcut rakamların istihdamın 2012 yılı sonuna kadar sadece 0.8 oranında artış gösterileceği sinyali verdiği hatırlatılan raporda, gelecek yıl G-20 ülkelerinde işsiz sayındaki artışın 40 milyona kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı. G-20 ülkeleri çalışma ve istihdam bakanları, iki gün sürecek toplantılarda, istihdam, sosyal koruma, çalışma hakları ile ilgili yapılacak çalışmalar ele alınacak. Bakanlar, bu konularla ilgili her düzeydeki çalışmada, özellikle uluslararası kuruluşların da dahil olacağı bir uyumun aranmasının yollarını arayacak.