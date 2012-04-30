ILO: Küresel istihdam endişe verici

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO küresel istihdamın endişe verici durumda olduğunu ve yakın dönemde bir gelişme beklenmediğini bildirdi.

Örgüt, kemer sıkma önlemlerinin, özellikle gelişmiş ülkelerde istihdam yaratılmasını engellediğini belirtti.

Ekonomik büyümenin dünya çapında yavaşlaması ve daha fazla insanın istihdam piyasasına girmesi nedeniyle ILO durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulundu.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde yüksek işsizlik oranı, küresel ekonomik canlanmayı olumsuz etkiliyor.

Son yayınladığı raporunda ILO, "Önümüzdeki iki yıl boyunca mevcut istihdam açığını kapatacak ve bu süre içerisinde işgücü piyasasına girecek 80 milyon kişiye istihdam sağlayacak ölçüde bir ekonomik büyüme mümkün görünmüyor" dedi.

Euro bölgesi uyarısı

ILO raporu, euro bölgesindeki bazı büyük ülkelerin, bölgedeki mevcut borç krizine karşı hükümet harcamalarından kesinti yaptığı bir dönemde yayınlandı.

Örgüt, euro bölgesi ülkelerinin uyguladığı kemer sıkma önlemlerini eleştirerek, bu uygulamaların bütçe açıklarını kapatmadığı gibi ekonomik büyümeyi, dolayısıyla da iş piyasasını olumsuz etkilediğini blidirdi.

Geçen hafta yayınlanan veriler İspanya'da işsizlik oranının Mart ayı sonunda yüzde 24,4 ile rekor düzeye yükseldiğini göstermişti.

Aynı şekildeFransa'da da işsizlik son 11 aydır yükselişte.

Raporun baş yazarı Raymond Torres, "Birçok euro bölgesi ülkesinin mali kemer sıkma önlemleri konusundaki dar yaklaşımı iş krizini derinleştirdiği gibi Avrupa'da yeni bir resesyona da yol açabilir" dedi.

Fakat gelişmiş ülkelerde istihdam oranlarının daha hızlı bir gelişme gösterdiği ve mali kriz öncesi seviyesini aştığı belirtildi.

'Toplumsal mücadeleler artabilir'

ILO, küresel işgücü piyasasında "yeni ve daha sorunlu bir aşama"nın oluşmakta olduğunu söyledi.

Rapor, gelişmiş ülkelerde iş arayanların yüzde 40'ından fazlasının bir yılı aşkın süredir işsiz olduğunu, bunun da iş bulma süresinin uzadığını gösterdiğini belirtti.

Ayrıca hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde genç işsiz sayısının giderek arttığını ve bunun sonuçlarının ağır olabileceği uyarısı yapıldı.

Raporda "Beceri ve motivasyon kaybı bakımından bunun ekonomik maliyeti çok büyüktür ve insan sermayesinin değerinin azalmasına neden olabilir" denildi.

Rapor, "Bu aynı zamanda toplumsal mücadelelerin, isyanların, hastalıkların artması gibi sosyal sonuçlar da doğurabilir" uyarısında bulundu.