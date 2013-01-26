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Ekonomi

ILO Başkanı Ryder: 'Türkiye'nin burada ne işi var?'

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'ta düzenlediği toplantının bugünkü oturumuna, Ryder'in Türkiye çıkışı damga vurdu.

26 Ocak 2013 01:22

Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı için İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen bir oturuma Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Başkanı Guy Ryder'in Türkiye ile ilgili sözleri damgasını vurdu. Ryder, ekonomik kırılganlığın konu alındığı panelde, "Türkiye'nin ne işi var" dedi.

 Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı için İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen oturuma  Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Başkanı Guy Ryder, İzlanda Cumhurbaşkanı Olafur Raghur Grimsson, Malezya Başbakanı Necib Abdülrezzak ve Çinli akademisyen Li Daokui katıldı.

El Cezire sunucusu Kemal Santamaria'nın moderatörlüğünü yaptığı panele konuşmacılarından Uluslararası Çalışma Örgütü Başkanı Guy Ryder'in sorusu damgasını vurdu.

Ryder; “Eğer bu oturumda gerçekten ekonomik kırılganlığa odaklanmak istediysen panelistleri büyük ölçüde yanlış seçmişsin. Türkiye ve İzlanda'nın kırılganlıkla ne alakası var, konuyla örtüşmüyor" dedi.

Babacan, paneldeki konuşmasında; "Eğer bir ülkede kamu borcu endişe kaynağıysa sadece daha fazla kamu harcaması işe yaramayacaktır. İlave harcamayla hedeflenen ekonomik canlanmadan daha fazlası, oluşacak güven kaybıyla eriyip gidecektir"dedi.

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Davos'ta bulunan bakan Babacan, 2009 yılında kadınların ve gençlerin daha kolay işe girmelerini sağlayacak bazı tedbirler aldıklarını ve 4 milyon 600 bin ilave istihdam oluştuğunu bildirdi.

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