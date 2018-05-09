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İLMED, mezunlarını Nişantaşı'ndaki son ‘Pilav Günü' etkinliğine çağırıyor

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü'nün arazisi satılmıştı

09 Mayıs 2018 16:32

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği (İLMED),  mezunları, 12 Mayıs'ta,  Nişantaşı Kampüsü’nde son kez düzenlenecek olan geleneksel Pilav Günü'ne çağırıyor. 16'ncısı düzenlenecek olan Arazisi satılan Nişantaşı Kampüsü'nün yakın gelecekte konut olarak kullanılacağı belirtiliyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği (İLMED), düzenlediği geleneksel Pilav Günü’nün 16’cısında, mezunlarını Nişantaşı Kampüsü’nde son kez bir araya getiriyor. Üyelerinin sosyal, kültürel, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunan ve üyeler arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yapan İLMED, 16 yıldır mezunlarını ‘Geleneksel Pilav Günü’nde buluşturuyor.

Son 50 yıldır okul olarak hizmet veren, çeşitli zamanlarda ‘Eczacılık’, ‘Diş Hekimliği’ ve ‘İletişim Fakülteleri’ne ev sahipliği yapan Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü, arazisinin satışı nedeniyle yakın bir gelecekte konut olarak kullanılacak.

İLMED yönetimi, bu yıl Nişantaşı’nda sonuncusu yapılacak Pilav Günü etkinliği için tüm üyelerine ve mezunlarına özel çağrı yaptı. Satış nedeniyle kampüsün taşınacağını belirten İLMED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Irmak, “Okulumuz, çok sayıda dönem mezunu ile bir kısmımızın üniversite/gençlik anılarında unutulmaz izler bıraktı. Fakat artık sona gelindi. Gerekli devir işlemleri tamamlanan arazide okul, yakın bir zamanda boşaltılacak. Bu nedenle 12 Mayıs, Cumartesi günü, 16’ıncısını gerçekleştireceğimiz etkinlik, bu kampüsteki son pilavımız olacak. Tüm mezunlarımızı bu hüzünlü vedaya bekliyoruz” dedi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği İLMED’in her yıl mayıs ayı içinde düzenlediği geleneksel ‘pilav günü’ bu yıl 12 Mayıs 2018, Cumartesi günü saat 11:00’de, fakültenin Nişantaşı kampüsünde son kez yapılacak. Tüm mezunlarının davetli olduğu etkinlikte bazı mezunlar yeni kitaplarını imzalayacak. 

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İLMEDPilav GünüMarmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü

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