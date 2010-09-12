İllere göre referandumda son durum

T24-

Türkiye genelinde seçmen sayısı 49 milyon 464 bin 966 olarak belirlenen halk oylamasında 151 bin 777 sandıkta 37 milyon 876 bin 315 oy kullanıldı. Geçerli oy sayısı ise 37 milyon 148 bin 34 oldu. Bu verilere göre Türkiye genelinde halk oylamasına katılım oranı yüzde 76 oldu ve 11 milyon 588 bin 651 seçmen sandığa gitmedi. 728 bin 281 seçmenin de oyları geçersiz sayıldı.Referandum sonuçlarının harita görüntüsünde 2007 Genel Seçimleri ve 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde olduğu gibi kazanan CHP oldu. Hatay'dan başlayan kıyı şeridi Edirne'ye kadar uzanan iller 'hayır' dedi. Erdoğan'ın sahillerin partisi diye suçladığı CHP, bu kesimler üzerindeki hakimiyetini sürdürdü.Trakya illeri, Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli, Muğla ve Aydın'da 'hayır' oyları uzak ara önde çıktı. Kenan Evren ve Arınç'ın memleketinde 'hayır' kılpayı önde. Tunceli'de 'hayır' oyu yüzde 81 oldu. Onu yüzde 74 oyla Kırklareli takip etti.En düşük katılımın olduğu il Hakkari'ydi. BDP'nin boykot çağrısıyla birlikte uzun süredir tartışılan katılım oranı, yüzde 6'da kaldı. Şırnak'ta ise katılım oranı yüzde 22'ydi. Şırnak bu sonuçla en az katılımın yaşandığı ikinci il oldu. Baydemir'in Diyarbakır'ında ise katılım oranı yüzde 33'e çıktı. Urfa Bingöl ve Bitlis'te katılım oranı yüzde 70'lerin üstüne çıktı.

Bu arada MHP’nin güçlü olduğu Elazığ, Erzincan ve hatta Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de bile ‘Evet’ oylarının daha fazla olması partinin muhafazakar seçmenini AKP’ye kaptırdığını gösterdi.

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