İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını paylaştı. Koca'nın yayınladığı haritaya göre; 468,85 vaka ile Kırklareli hastalığın en yoğun görüldüğü il olurken onu 462,01 vaka ile Çanakkale izledi. Her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Bakan Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı sosyal medya hesabında yayınladı. Koca, "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.

Bakanlığın verilerine göre; 100 bin nüfusa karşılık gelen 468,85 vaka ile Kırklareli ilk sırada yer alırken onu sırasıyla 462,01 vaka ile Çanakkale ve 427,42 ile Eskişehir izledi. Bu illeri 333 vaka ile Tekirdağ ve 329,11 vaka ile Edirne takip etti.

Hastalığın en az görüldüğü iller ise 2,09 vaka ile Van, 3,92 vaka ile Hakkari, 5,35 vaka ile Muş oldu.