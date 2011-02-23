-İLLER BANKASI YURTDIŞINA AÇILIYOR ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - İller Bankası'nın yeni yapısı şekillenmeye başlıyor. Bankanın, Anonim Şirket statüsüne geçmesini öngören yeni yasal düzenleme, belediyelerin yapısına ve ödeme kapasitesine göre farklı, esnek kredi seçenekleri oluşturulmasına imkan tanıyor. Bankanın bu yöndeki çalışmalarının 2-3 ay içinde netlik kazanması bekleniyor. Yeni yasal düzenleme aynı zamanda İller Bankası Anonim Şirketinin (İlbank) yurtdışına açılmasının da altyapısını oluşturuyor. Düzenleme, Bankanın ''kendi kaynakları dışında finansmanı temin edilmek ve Bankacılık Kanununa aykırı olmamak kaydıyla çalışma alanı kapsamında yurt dışında projelendirme ve danışmanlık hizmetleri verebileceği, projelerin uygulanması için temin edilen finansmanın kullanılmasına aracılık edebileceği''ni öngörüyor. Konunun detaylarının, ana sözleşmede ortaya konulacağını belirten İlbank yetkilisi, ana sözleşmenin kabulü için de Banka Genel Kurulu'nun 16 Mart'ta toplanacağını bildirdi. -''BİZİM ŞEMSİYEMİZ ALTINDA YAPIM İŞİNE GİREBİLİRLER''- Yetkili, kentsel projelerle ilgili finansman modeli oluşturma, projelendirme, projelerin uygulaması konularında Ortadoğu, Afrika, Kafkasya ve Balkan ülkelerinden kuruma ''yoğun talep geldiğini'' ancak önceki yasa uygun olmadığı için faaliyetlerin gerçekleştirilemediğini, yeni düzenlemeyle çalışmanın mümkün olduğunu söyledi. Yetkili, öngörülen çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi: ''Hükümet bize kaynak temin ederse biz kurum olarak orada kendi faaliyet konumuzla ilgili büro açıp faaliyette bulunabileceğiz. Bu faaliyet sosyal, yardım amaçlı da olabilir, para getirici, kaynak sağlayıcı da olabilir. Bu nasıl bir çalışma olacak? Bizim belediyelere yaptığımız gibi, projelendirme yapabiliriz, projelerin uygulanmasını sağlayabiliriz. Bir kentin içme suyu, kanalizasyon, konut, kentsel dönüşüm kent ölçeğinde aklınıza ne gelirse biz orada projelendirme yapabileceğiz, bunların yürütülmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını oraya transfer edebileceğiz, bizim şemsiyemiz altında onlar orada yapım işine girebilecekler. Orada ihaleye girmelerini biz organize edebileceğiz. Hatta hükümet bize kaynak tahsis ederse ki edilebilir, belli durumlarda onun kullanılmasını, doğrudan doğruya projenin yürütülmesinde kullanabileceğiz. Ayrıca açık yazılı olmamakla birlikte yaptığımız projelerin uygulanmasında Türk yatırımcıları oraya taşıyabiliriz.'' -YENİ PERSONEL ALIMI, NİSAN'DA BELLİ OLACAK- Bu yeni göreve ilişkin altyapılarının hazır olup olmadığı yönündeki soru üzerine de yetkili, altyapıyı zenginleştireceklerini belirtti. Yeni düzenlemeyle bütçe ve genel idare kapsamı dışına çıktıklarına dikkati çeken yetkili, ihtiyaç duyulan sayıda ve nitelikte eleman alımının da mümkün hale geldiğini söyledi. Verdiği bilgiye göre, kurumda çalışan yaklaşık 3 bin personel 1 ay içinde memuriyetten ayrılıp sözleşmeli olmak veya memur olarak başka bir kuruma geçmek yönünde kararını verecek. Nisan ayında personel yapısı ve ne kadar kişinin istihdam edileceği netleşmiş olacak.