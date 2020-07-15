İller Bankası, 22 taşınmazını daha satışa çıkardı

Yerel yönetimlere kentsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek amacıyla kurulan İller Bankası (İLBANK), İstanbul, Ankara, Samsun ve Van’daki 22 taşınmazını daha satışa çıkardı.

181 bin 60 metrekarelik taşınmazlar için istenilen muhammen bedel toplamı da 641.7 milyon lira. Büyük bölümü konut ve ticaret alanı taşınmazların satışa çıkarılması tepki çekti. İhale 17 Temmuz saat 15.00’te İLBANK Genel Müdürlüğü’nde.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, İLBANK’ın değerli taşınmazlarını satışa çıkarmasına TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi sert tepki gösterdi. Çok yüksek değerlere sahip bu taşınmazların ne amaçla satışa çıkarıldığının açıklanmadığına dikkat çeken şube, ekonomik krizin “halkın parsellerinin satışı ile” çözülemeyeceğini vurguladı. Şube, “Halkın parselleri satılık değildir” diyerek tepkisini dile getirdi.