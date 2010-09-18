-İLK TEBRİK ''CEP HERKÜLÜ''NDEN ANTALYA (A.A) - 18.09.2010 - Olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğunu Antalya'da dünya şampiyonluğu ile taçlandıran ''halterin kraliçesi'' Nurcan Taylan'a en büyük destek ''Cep Herkülü'' olarak anılan efsanevi Türk halterci Naim Süleymanoğlu'ndan geldi. Antalya'da devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda, 3 altın madalya ile dünya şampiyonu olan Nurcan Taylan'ı, Naim Süleymanoğlu kutladı. Halterde erkeklerde Türkiye'ye ilk kez olimpiyat şampiyonluğunu getiren Süleymanoğlu ve bayanlarda ilk kez olimpiyat şampiyonu olan Nurcan Taylan, şampiyonanın düzenlendiği Antalya Expo Center'de biraraya gelerek poz verdiler. 48 kiloda koparmanın ardından silkmede 121 kilo kaldırıp, dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaşan, toplamda da 214 kiloya ulaşarak şampiyonayı 3 altın madalyayla dünya şampiyonu olarak tamamlayan Taylan'ı ilk tebrik edenlerden biri Süleymanoğlu oldu. 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ve ''Cep Herkülü'' olarak anılan efsanevi Türk halterci Süleymanoğlu, Nurcan Taylan'ın başarısıyla büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Süleymanoğlu, ''Antrenmanlarda kendisini takip ediyorduk, çok çalıştı ve bugün bunun karşılığını altın madalyalarla aldı. İnşallah 2012 Olimpiyatları'nda da altın madalya alır'' diye konuştu. Süleymanoğlu, Taylan'ın başarısının diğer sporculara da moral olacağını vurguladı. 1994 yılında İstanbul'da Dünya Şampiyonası'na katıldığını ve dünya rekoru kırarak şampiyon olduğunu anımsatan Süleymanoğlu, ''O aklıma geldi. Nurcan'a bize o günleri yaşattığı ve hatırlattığı için teşekkür ederiz'' dedi.