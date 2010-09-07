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Dünya

İlkokulun avlusunda bomba bulundu

Kuzey İrlanda'da bir ilkokulun avlusunda bomba bulunması üzerine öğrenciler tahliye edildi.

07 Eylül 2010 03:00

T24- Kuzey İrlanda'da bir ilkokulun avlusunda bomba bulunması üzerine öğrenciler tahliye edildi.


Polisten yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Antrim'de, 8 yaşındaki bir çocuğun avluda el yapımı bir bomba bulduğunu belirtirken, işler vaziyetteki bombanın barış sürecine karşı çıkan çevreler tarafından bırakılmış olabileceğinden şüphelenildiği belirtildi.


Önceki gün de benzer bir ihbar nedeniyle bir başka okulun tahliye edildiği belirtildi.


Kuzey İrlanda'da Protestanlarla Katolikler arasında 30 yıl süren çatışmalarda 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

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