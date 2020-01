Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TEOG'dan sonra YGS'nin de kaldırılacağı mesajını vermesi sonrası başlayan tartışmalarla ilgili olarak Sabah'ta yer alan haberde "İlkokuldan üniversiteye kadar tek sistem geliyor" iddiası ileri sürüldü. Tartışılan sistemler arasında en kuvvetli modelin ilkokuldan, üniversiteye kadar bütünlükçü, birbirini tamamlayan ve PİSA gibi ölçme ve kabiliyete göre yönlendirilen bir 'tek sistem' olduğu öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan haber aynen şöyle:

En kuvvetli model ilkokuldan, üniversiteye kadar bütünlükçü, birbirini tamamlayan 'tek sistemin' esas alınması. MEB ve YÖK ile koordineli olarak hazırlanan modelle Türkiye'yi 2071 hedeflerine ulaştıracak. Ön görülen sistemdeki bazı ayrıntılar şöyle:

* Anaokulu ve ilkokul 4'e kadar çocuklardan akademik başarı değil, kendini ifade etme, soru sorma, dil becerisi ve sosyalleşmesi beklenecek.

* 5'ten 8'e kadar olan ortaokul bölümünde çocukların akademik başarıları ile sosyal, sanatsal, sporsal yetenekleri de özendirilecek ve kayıt altına alacak.

* Ortaokulda her çocuğun, gittiği sinemadan, yaptığı sportif aktivitelere, derslerdeki başarısına kadar genel bir karnesi olacak.

* MEB, PİSA gibi ölçüm yapıp okulların, öğretmenlerin ve yöneticilerin eksikliklerini görerek önlemler almasını sağlayacak. Her eğitim döneminde okullarda yazılı sınav yapılacak. Sonuçlar görüntüleme merkezinde kayıt altına alınacak. Bu sınavlar test usulü olmayacak. Sonuçlar, herhangi bir lise ya da başka bir okula yerleştirilmesinde kullanılmayacak. Sadece özel okullarda not şişirme ya da haksız not gibi tartışmaları bitirecek.

* Diploma notu ve öğretmen önerisiyle en başarılı yüzdelik dilime giren 50-60 bin en başarılı öğrenci için ise Fen/Güzel Sanatlar ve Anadolu lise türleri arasında belirlenen okul ve kontenjanlarda merkezi sınav yapılacak. Merkezi sınavdan başarılı olamayanlar yine tercih ettikleri türde evlerinin en yakın okula gidebilecek.

* 9'dan 12'ye kadar olan lise dönemi ise akademik eğitim dönemi olacak. Ortaokulda olduğu gibi lise hayatında da öğrencilerin yazılı sınavlarından birisi yazılı merkezi sınav olarak gerçekleşecek. Ölçme değerlendirme devam edecek.

Üniver-siteye geçişte lise diploma puanı ağırlıklı etki olacak. Ön lisans programlarını tercih eden yaklaşık 410 bin öğrenci, sınavsız, sadece lise diploma puan esasıyla bu bölümlere yerleşecek.

* 4 yıllık lisans programları için ise Lisans Yerleştirme Sınavı devam edecek. Yaklaşık 500 bin öğrenci lisans sınavında yarışacak. Sayı azaldığı için rekabet azalacak.

TILAYIN- Bakanlar Kurulu'na TEOG yerine 3 model sunulacak

İl ve ilçelere ölçme birimleri

TEOG yerine önerilen modellerde, il ve ilçede ölçme ve değerlendirme birimlerinin kurulması öne çıktı. Bu birimlerde öğrencinin ilgi alanlarını belirleyerek yeteneklerine göre hangi lise türüne gidebileceğine dair çalışmalar yapacak. Birimlerde rehber ve mentor öğretmenler görevlendirilecek. Bu birimler kendi ilçelerindeki okullarla işbirliği içinde çalışacak. Öğrencinin ders notları, ilgi alanları takip edilecek. Dönem dönem velilerle de temasa geçilerek öğrencinin yönlendirebileceği alanlar ve tercih edeceği okullan konusunda bilgilendirme yapılacak.

TEOG için 3 model Bakanlar Kurulu'nda

Bugün yapılacak Bakanlar Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nda kurulan komisyonun TEOG yerine getirilecek sisteme ilişkin yaptığı tüm çalışmaları rapor halinde anlatılacak. Kurulda MEB'in 3 model sunacağı ve bunlardan birinin seçileceği öğrenildi.