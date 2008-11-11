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Yaşam

İlkokulda tacizci arkadaşa tutuklama

Çorum'daki bir ilköğretim okulunda, 8. sınıf öğrencisi F.T.'ye cinsel tacizde bulunan aynı sınıfta okuyan S.Ç. tutuklandı

11 Kasım 2008 02:00

Çorum’da bir ilköğretim okulu yaşanan taciz olayı ile sarsıldı. Ancak bu kez tacizci öğretmen ya da bir görevli değil sınıf arkadaşı.

Olay, geçen 24 Ekim günü meydana geldi. Okulun 8'inci sınıf öğrencisi S.Ç., aynı sınıfta okuyan kız arkadaşı F.T.'ye boş bir sınıfa götürüp cinsel tacizde bulunurken, diğer arkadaşları gördü. Öğrencilerin ihbarı üzerine okul idaresi olayla ilgili soruşturma başlatırken, F.T.'nin ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Cinsel tacize uğrayan F.T.'nin yapılan muayenesinde bakire olduğu belirlenirken, gözaltına alınan S.Ç., sorgusundan sonra sevk edildiği adliyede ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla tutuklandı.

Çorum Valisi Mustafa Toprak, olay duyulduğu andan itibaren gerekli soruşturmanın başlatıldığını söyleyerek, “Suçlanan öğrenci de zaten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor” dedi.

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