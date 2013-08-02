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Yaşam

İlkokulda silah sesleri: 2 ölü

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nda 2 el silah sesi duyuldu. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti

02 Ağustos 2013 18:50

 

Erzincan'da bir ilkokulda görevli hizmetli, kadın memuru av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nda 2 el silah sesi duyuldu.

Bunun üzerine içeri girenler, aynı okulda 21 yıldır memur olarak görev yapan Serap Fırat (41) ve hizmetli Ahmet Ateş'in (43) cesetleriyle karşılaştı.

Yapılan ilk inceleme sonucunda, yanında av tüfeği bulunan Ahmet Ateş'in, Serap Fırat'ı öldürdükten sonra aynı silahla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, Ateş'e ait araçta da inceleme yaptı.

Cesetler, incelemelerin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, “Olayın sebebini bilmiyoruz, bununla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Polis gerekli incelemeleri yapıyor” diye konuştu.

Ahmet Ateş'in evli ve iki çocuk babası olduğu, iki çocuğu bulunan Serap Fırat'ın ise bir süre önce boşandığı belirtildi.

Olayın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

 

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