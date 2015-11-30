İlkokulda öğretmenlere 'ücretli asansör'!

Manisa'daki bir ilkokuldaki asansörün, öğretmenlere para karşılığı kullandırılması tartışma yarattı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Nermin Uçtu’nun haberine göre, Eğitim-Sen Şube Başkanı Metin Demirel, Manisa Necatibey İlkokulu’nda bulunan asansörü öğretmenlerin bir kereliğe mahsus 10 liraya alacağı kart karşılığında kullandırıldığını öne sürüp tepki gösterdi. Eğitimin her alanında ticarileşme olduğunu savunan Şube Başkanı Demirel, "Bu normal bir şey değil. Biz bu okula gittiğimizde bunun duvara asıldığını gördük.

Para veren binecek

Para vermeyene kart vermiyorlar. Para vermeyen üst kata yürüyerek çıksın, veren asansöre binsin diyorlar. Ücretini vermeyen yürüyerek gitsin mantığı eğitimde öğretmenler açısından da öğrenciler açısında da düşünülemez. Bir okulda asansör olur, ancak bunun ücretli hale getirilmesi kabul edilemez. İşi bilmeyenlerin bulduğu çözümler ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve eğitimi özelleştirmeye teşvik eden cinsten oluyor. Bu çözüm yöntemlerini kabul etmek mümkün değil. Para verecek şekilde bir düzenlemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. İlçe ve il milli eğitim müdürüne gidip konuyu söyleyeceğiz. Böyle bir uygulamadan vazgeçilmesini isteyeceğiz. Devlet okullarındaki bu ve buna benzer ihtiyaçların karşılanması milli eğitim müdürlüklerinin görevidir. Eğitimin parasız olmasını savunuyoruz. Devletin bu konuda giderleri karşılaması gerekir" diye konuştu.