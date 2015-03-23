İlkokulda bıçaklı kurbanlı Newroz oyunu!

Kayseri'deki Hacı Sami Boydak İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Newroz etkinliklerinde, ilkokul çocukların kurban kesme oyunu eleştirilere neden oldu.

Cafer Zengin’in DHA’da yer alan haberine göre, Hacılar İlçesi Beğendik Mahallesi’nde bulunan Hacı Sami Boydak İlk ve Ortaokulu’nda, 21 Mart Türk Dünyası Toplulukları Haftası nedeniyle Newroz kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Türk büyükleri canlandırıldı, şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Anaokulu öğrencileri de manili atışmaları ile salondakileri güldürdü. Öğrencilerin hünerlerini sergileyip, alkış aldığı etkinlikte ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri de 'Kurban kesme' adlı oyunu sahneledi. İki erkek öğrencinin, bir kız öğrencinin getirdiği tahta bıçaklarla, temsili olarak bir öğrencinin canlandırdığı koçu kesmesi dikkat çekti. Öğrencilerin kurbanlık koç yerine yere yatırıp ayaklarından bağladıkları ve temsili olarak kestikleri arkadaşları ile birlikte canlandırdıkları oyun sırasında önce tekbir sesleri duyuldu, daha sonra 'Genç Osman' marşı çalındı.

Velilerden tepki

Bazı veliler bu canlandırmaya, "Kurban Bayramları’nda bile çocuklara kurban kesilme anının gösterilmemesi konusunda uyarılar yapılarak, bu durumun çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuluyor. Newroz kutlamasında kurban kesimi canlandırmanın anlamı ne?" diye tepki gösterdi.

Öğrencilerin temsili kurban kesme oyununun gerekçesini ise okul yetkilileri velilere, “Newroz'da hayvanlar otlaklara yayılır, bir de Newroz ikramı olan etli pilav ikramları için kurban kesilir. İşte bunu temsilen kurban kesme oyunu sergilendi” diye açıkladı.