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Yaşam

İlkokulda 6 yaşındaki çocuğun ölümü

6 yaşındaki anaokulu öğrencisinin üstüne bilinmeyen bir nedenle ayna düştü. Ayna minik öğrencinin boğazını kesti. Talihsiz çocuk hastaneye götürüldü ama hayat

12 Mayıs 2010 03:00

T24- Edinilen bilgiye göre Maltepe'deki Dumlupınar İlköğretim Okulu anaokulu bölümü öğrencisi 6 yaşındaki Efe Boz ders arasında tuvalete girdi. İddiaya göre musluğa uzanan küçük çocuğun üstüne ayna düştü. Aynanın kırılmasıyla küçük çocuğun boğazı kesildi.


Öğrencilerin feryatları üzerine tuvalete koşan öğretmenleri, küçük Efe'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Efe Boz olay yerine çağrılan ambulansla önce Kızılay Tıp Merkezi'ne, ardından Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk hayatını kaybetti.


VELİLER OKULA KOŞTU

Olayın ardından okula birçok sayıda polis ekibi gelerek inceleme yaptı. Maltepe Kaymakamı Ahmet Okur da okula gelerek incelemelerde bulundu. Feci olayın ardından okuldaki öğrenciler büyük bir şok yaşadı. Sınıflardan çıkmalarına izin verilmeyen öğrenciler pencerelerden dışarıdaki hareketliliği izledi. Bazı çocukların ağlama sesleri okul dışından bile duyuldu. Feci ölümü haber alan veliler panik halinde okula koştu. Okula gelen velilerin içeri girmesine izin verilmedi. Veliler hem çocuklarının durumunu hem de okulda olup biteni öğrenmek için çaba sarfetti. Maltepe Emniyet Müdürü de okula gelirken akılalmaz ölümle ilgili inceleme devam ediyor. (Milliyet)

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