İlkokulda 6 yaşındaki çocuğun ölümü

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Öğrencilerin feryatları üzerine tuvalete koşan öğretmenleri, küçük Efe'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Efe Boz olay yerine çağrılan ambulansla önce Kızılay Tıp Merkezi'ne, ardından Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk hayatını kaybetti.



VELİLER OKULA KOŞTU



Olayın ardından okula birçok sayıda polis ekibi gelerek inceleme yaptı. Maltepe Kaymakamı Ahmet Okur da okula gelerek incelemelerde bulundu. Feci olayın ardından okuldaki öğrenciler büyük bir şok yaşadı. Sınıflardan çıkmalarına izin verilmeyen öğrenciler pencerelerden dışarıdaki hareketliliği izledi. Bazı çocukların ağlama sesleri okul dışından bile duyuldu. Feci ölümü haber alan veliler panik halinde okula koştu. Okula gelen velilerin içeri girmesine izin verilmedi. Veliler hem çocuklarının durumunu hem de okulda olup biteni öğrenmek için çaba sarfetti. Maltepe Emniyet Müdürü de okula gelirken akılalmaz ölümle ilgili inceleme devam ediyor. (Milliyet)